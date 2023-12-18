"Партия изменилась": "Для развития Латвии" надеется вернуться в большую политику

Рассказывая об этом эпизоде, в субботу, 16 декабря, на съезде "Для развития Латвии" Пабрикс назвал главную задачу этого съезда - внести изменения в партию, которая по-прежнему выступает за ценности классического либерализма. Съезд одобрил новую программу партии и представил ее новый визуальный имидж, сделав акцент на слове "развитие".

На съезде, завершившемся вручением торта, посвященного 10-летию партии "Для развития Латвии", этот юбилей упоминался несколько раз. Партия была основана 15 декабря 2013 года бывшим премьер-министром Эйнаром Репше. Из трех ее сопредседателей только Юрис Пуце находился у политической власти с момента ее основания.

Перед выборами в 13-й Сейм Пабрикс перешел из партии "Единство" в партию "Для развития Латвии", которая в то время входила в объединение "Для развития/За". Позже к партии присоединился и депутат Европарламента Иварс Иябс, для которого это первый политический выбор.

"Для развития Латвии" была представлена в 13-м Сейме и в первом правительстве Кришьяниса Кариньша. По спискам партии избрано 79 депутатов в 23 самоуправлениях, у нее 17 региональных отделений. Партия больше не сотрудничает с бывшими партнерами из "Движения "За"" и Izaugsme и на предстоящих выборах будет баллотироваться отдельно.

Выборам в Европарламент будет посвящен еще один съезд партии, сообщил Иябс. Он мог бы стать одним из лидеров списка наряду с Пабриксом и Вячеславом Домбровским.

"Для развития Латвии" - одна из немногих политических сил, которая на съездах оценивает свою деятельность и обсуждает будущие задачи, что делают не все партии. После неудачи на выборах 14-го Сейма решимость партии вернуться в большую политику не изменилась.

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