Рецепт идеального дрожжевого теста от повара-кондитера года!

Действительно ли тесто вышло удачным, можно будет оценить только после выпечки. А если пироги вышли сухими и жесткими, значит, что-то пошло не так. Может быть, слишком долго пекли? Хотя возможно, что-то пошло не так еще на этапе замешивания теста.

"Перебор с мукой - это ошибка, которую допускают практически все новички, особенно если в рецепте туманно написано: "добавьте столько муки, сколько необходимо для теста". Оценить "на глаз" довольно сложно. Поэтому часто при замешивании теста неопытные кулинары добавляют все больше и больше муки, потому что им кажется, что тесто еще слишком вязкое, липнет к рукам, плохо держит форму. Люди не знают или забывают, что муке и глютену нужно время, чтобы "проснуться" и дойти до кондиции. В результате, когда вы перегружаете тесто мукой, оно медленно поднимается, и в итоге получается жесткое тесто с грубой текстурой", - поясняет кондитер.