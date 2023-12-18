Фото ⟩ Госполиция отправила в Украину колонну пожертвованных служебных авто

Транспортные средства и подарки, пожертвованные полицией, доставят на Рождество семьям украинских военных и полицейских, сами сотрудники Госполиции. Всего в поставку входит 20 автомобилей Госполиции различных марок.

Машины проверяются и готовятся к дороге на средства, пожертвованные фондом "Предприниматели за мир". Получателями техники являются подразделения Минобороны Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Галерея: В Украину отправляется колонна подаренных Госполицией автомобилей

Госполиция не в первый раз активно поддерживает украинских полицейских и военных - транспортными средствами, дронами, генераторами, а также униформой старого образца и другими вещами для украинских структур.

С первых дней войны фонд "Предприниматели за мир" совместно с более чем 200 латвийскими компаниями собрал помимо гуманитарной помощи пожертвования на сумму более 8,5 миллионов евро. Партнерами "Предпринимателей за мир" в Латвии являются Министерство обороны, Национальные вооруженные силы, Министерство иностранных дел, Посольство Украины в Латвии, Ziedot.lv, "Twitter-конвой" и другие организации. Получателем помощи являются Вооруженные Силы Украины.

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