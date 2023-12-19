Фото ⟩ Эротика по кодовому слову. Сабира, создающая счастливых рижанок

"Мы тут делаем счастливых женщин", - с улыбкой говорит писательница Сабира Александра Скоблова. Вечером 16 декабря в подвальном зале одного из ресторанов Старой Риги состоялось очередное пикантное мероприятие для представительниц прекрасного пола под ее руководством...

Само мероприятие было камерным. Оно прошло под сводами средневекового потолка одного из заведений Старой Риги. Пройти в зал можно было только тем, кто знал секретный код, который заранее рассылала сама Сабира: "Так как тема весьма пикантная, я решила, что надо концерт сделать в такой интимной обстановке".

Сабира Александра Скоблова и светская львица и владелица модельного агентства Инга Радуга Фото: Пресс-фото

Среди гостей можно было заметить светских львиц Ингу Радугу, Елену Грицук, Валерию Богаш, оперных певиц Анастасию Лебедянцеву и Екатерину Бельдей, сексолога Анну Шневеле, а также тревел-блогера Лиду Нижникову с мамой.

Лида Нижникова с мамой Фото: Пресс-фото

Дизайнер Валерия Богаш и телеведущая Елена Грицук Фото: Пресс-фото

Сабира призналась, что она не сразу начала со взрослого контента - 18+. Сначала она писала ироничные рассказы, но вообще все началось еще с детского возраста. Еще будучи маленькой, она украдкой по ночам садилась за печатную машинку и создавала свою первую книгу: "Потом сама cшивала ее иголкой с ниткой. Этот самиздат до сих пор у меня хранится. Я такие экземпляры подарила своим близким в 4-м классе". Первый тираж - 10 штук. Они достались некоторым родственникам и первой учительнице.