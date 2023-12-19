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Фото ⟩ Эротика по кодовому слову. Сабира, создающая счастливых рижанок

Сабира Александра Скоблова Фото: Пресс-фото
rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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"Мы тут делаем счастливых женщин", - с улыбкой говорит писательница Сабира Александра Скоблова. Вечером 16 декабря в подвальном зале одного из ресторанов Старой Риги состоялось очередное пикантное мероприятие для представительниц прекрасного пола под ее руководством...

Само мероприятие было камерным. Оно прошло под сводами средневекового потолка одного из заведений Старой Риги. Пройти в зал можно было только тем, кто знал секретный код, который заранее рассылала сама Сабира: "Так как тема весьма пикантная, я решила, что надо концерт сделать в такой интимной обстановке".

Сабира Александра Скоблова и светская львица и владелица модельного агентства Инга Радуга
Сабира Александра Скоблова и светская львица и владелица модельного агентства Инга Радуга Фото: Пресс-фото

Среди гостей можно было заметить светских львиц Ингу Радугу, Елену Грицук, Валерию Богаш, оперных певиц Анастасию Лебедянцеву и Екатерину Бельдей, сексолога Анну Шневеле, а также тревел-блогера Лиду Нижникову с мамой. 

Лида Нижникова с мамой
Лида Нижникова с мамой Фото: Пресс-фото
Дизайнер Валерия Богаш и телеведущая Елена Грицук
Дизайнер Валерия Богаш и телеведущая Елена Грицук Фото: Пресс-фото

Сабира призналась, что она не сразу начала со взрослого контента - 18+. Сначала она писала ироничные рассказы, но вообще все началось еще с детского возраста. Еще будучи маленькой, она украдкой по ночам садилась за печатную машинку и создавала свою первую книгу: "Потом сама cшивала ее иголкой с ниткой. Этот самиздат до сих пор у меня хранится. Я такие экземпляры подарила своим близким в 4-м классе". Первый тираж - 10 штук. Они достались некоторым родственникам и первой учительнице.

"Оказалось, что та самая учительница младших классов до сих пор хранит книжечку. И теперь мы смеемся, что она тот человек, который точно сильно в меня верит и очень хочет, чтобы я смогла стать настоящим автором бестселлеров. Потому что если так случится, то этот экземпляр будет стоить потом миллион, и тогда ее старость будет обеспечена", - улыбается Сабира.

Сабира Александра Скоблова и Елена Грицук
Сабира Александра Скоблова и Елена Грицук Фото: Пресс-фото

Первые публичные чтения в формате "концептуальных литературных девичников" автор стала проводить в начале 2023 года. Преимущественно это были рассказы о жизни современной горожанки.

"Они очень откликались, потому что женщины узнавали в этих заметках самих себя, а некоторые называли эти истории терапевтическими. Потому что, приходя на эти вечера, они получали безусловную разгрузку и понимали: "Боже, я не одна такая", - отмечает писательница.

Это были смелые и искренние истории про невзгоды, приключения. И так незаметно для себя Сабира провела 11 таких женских вечеров. Она назвала этот цикл "лимонным". Новая же программа получила название "Грибные чтения" - благодаря аллегории из откровенного кусочка, который войдет в готовящийся роман.

Фото: Пресс-фото

Премьера материала 18+ прошла с аншлагом 11 ноября, и в этот раз, 16 декабря, тоже собрался полный зал. На январские чтения уже тоже разобраны все места.

Сексолог Анна Шневеле
Сексолог Анна Шневеле Фото: Пресс-фото

Писательница не скрывает, что не все готовы слушать тексты на щепетильные темы. Однако некоторые, наоборот, обратили внимание на новый вид женского досуга и резервируют места исключительно из-за пикантности заданной темы.

Это рассуждения не только о сексе или анатомических особенностях мужского и женского тела, но и о чувствах, эмоциях, которые испытывает каждая представительница прекрасного пола.

Ирина Юмаева, дизайнер и основатель бренда Ji’soul, организатор женских кругов и ведущая трансформационных игр
Ирина Юмаева, дизайнер и основатель бренда Ji’soul, организатор женских кругов и ведущая трансформационных игр Фото: Пресс-фото

Возможность проговорить вслух или посмеяться над тем, что казалось странным, отталкивающим или вульгарным. И удается это без пошлости.

"Считаю, что у меня благая миссия на самом деле, и она уже оправданна после первых чтений, потому что мы тут делаем счастливых женщин. Мы говорим, смеемся, общаемся", - уверена Сабира. 

Она добавила, что женщины с этих встреч уходят с горящими глазами, что подмечают их мужья, а потом с удовольствием отпускают вновь.

Оперные певицы Екатерина Бельдей и Анастасия Лебедянцева
Оперные певицы Екатерина Бельдей и Анастасия Лебедянцева Фото: Пресс-фото

Эти мероприятия в чем-то даже просветительские. Потому что во время подготовки своих рассказов Сабира штудировала специальную литературу, изучала терминологию.

Любопытно, что в основу рассказов легли не просто фантазии автора, а в том числе реальные истории, рассказанные женщинами анонимно.

Галерея: "Грибные чтения" Сабиры Александры Скобловой

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