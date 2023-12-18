Действительно ли у Украины нет плана войны на 2024 год?

Как именно Вооруженные силы Украины планируют вести боевые действия в следующем году и на какие ресурсы надеются? Странным образом оказалось, что на этот вопрос нет однозначного ответа.
Некоторые провластные политики говорят, что такого плана нет, но источники Украинской службы Би-би-си в Генштабе отмечают: документ, о котором идет речь, существует, но в него постоянно вносятся изменения с учетом ситуации на фронте.
В конце ноября о якобы отсутствии у Генштаба «плана войны» на следующий год заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия.
«Мы, кстати, ждем его на комитете уже много времени… Такого плана ни у кого нет», — сказал он в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
Тезис об отсутствии «плана» активно подхватила коллега Арахамии по комитету и фракции Марьяна Безуглая. Депутат в последние месяцы активно критикует главкома Валерия Залужного и выступает за его замену.
В ее интерпретации этот документ называется «план замысла» и его якобы должен был разработать и представить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Да, Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный, — написала депутат в соцсетях, — Военные просто сказали, что им надо забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в парламенте при планировании бюджета на 2024».
Безуглая призвала военное руководство уйти с должностей.
В Офисе президента заявили, что депутаты не имеют полномочий инициировать смену военного руководства. Это полномочия Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.
«Депутаты не могут инициировать или не инициировать отставки тех или иных военных… Безусловно, госпожа Безуглая занимает соответствующую должность в Комитете по национальной обороне и безопасности, она делает соответствующие заявления. Но еще раз подчеркну — это не является официальными заявлениями Офиса президента или президента лично, и поэтому надо ждать официальных заявлений», — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире «Радио НВ».
Он также заметил, что внутренние конфликты между военным и политическим руководством выгодны России.
Должен ли быть план
В то же время другие члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне не столь категоричны.
Секретарь комитета Роман Костенко заявил, что планы действий у генштаба на следующий год есть, но они секретные и могут объявляться только на Ставке Верховного главнокомандующего.
Представительница фракции «Голос» Соломия Бобровская отметила, что документа под названием «план войны» вообще не существует в законодательстве, а потому невозможно требовать его представления.
Еще один член комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин отметил, что все необходимые стратегические документы по ведению оборонительных операций обсуждаются на Ставке верховного главнокомандующего, которая имеет полномочия их корректировать.
«У ставки есть полномочия, а также такие функции, как планирование кампаний, планирование стратегических операций, задачи группировкам войск, распоряжение ресурсами», — сказал депутат Украинской службе Би-би-си.
Согласно законодательству, отметил он, рабочим инструментом ставки и «ключевым органом» стратегического планирования является генштаб ВСУ. Соответственно, генштаб именно по требованию ставки Верховного главнокомандующего может и должен вносить изменения в стратегический план применения Сил обороны.
Рахманин отметил, что комитет Совета по нацбезопасности и обороне никогда не имел доступа к стратегическим планам военного командования: «Он (комитет, — Ред.) не имеет никакого отношения к этому. Это не его компетенция, нам никто не обязан и не должен этот план предоставлять, даже если у нас возникнет такое желание».
Украинская служба Би-би-си обратилась к главе комитета по безопасности парламента Александру Завитневичу за разъяснением, но на момент публикации статьи ответа не получила.
Бывший главнокомандующий — начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Украинской службе Би-би-си подтвердил, что, согласно законодательству, существует только «план обороны», а не «план войны».
«Есть план обороны Украины. Это комплексный документ, который касается практически всех министерств — и иностранных дел, и внутренних дел, и экономики, и финансов, других государственных структур. И это все сводится министерством обороны в единый документ, который называется план обороны Украины, который рассматривается на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждается президентом».
Однако есть еще один документ, который под определенным углом можно считать планом действий ВСУ. Речь о «стратегическом замысле применения Вооруженных сил».
Он разрабатывается генеральным штабом, подписывается главнокомандующим, согласовывается с министром обороны и представляется на утверждение президенту.
- Бывший главком ВСУ Виктор Муженко: Украина должна перейти к стратегической обороне
Соответственно, другие чиновники, кроме указанных, не имеют доступа к информации из этого документа.
«Так какой документ должен быть представлен Верховной Раде или на комитете по вопросам национальной безопасности и обороны? То, что сейчас заявляют, ну это просто даже не непрофессионализм, это полное непонимание ситуации и вопросов стратегического, оборонного планирования. Поэтому все эти наезды — это тоже элемент какой-то информационной операции», — считает Муженко.
Что говорит закон
По законодательству, генштаб должен разрабатывать «проект стратегического замысла», но также и «стратегический план» применения Вооруженных Сил Украины в отражении вооруженной агрессии.
Такие изменения в положение о генштабе внес президент Зеленский своим указом в марте 2020 года.
В законе «О национальной безопасности» есть также понятие «замысел применения объединенных сил», который утверждается Верховным главнокомандующим ВСУ. Однако, очевидно, он неактуален, учитывая, что операция Объединенных сил (группировки, которая вела локальную войну на Донбассе) прекратилась с началом полномасштабной войны.
Важнейший документ — это «План обороны Украины», который президент ввел в действие в день полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Руководитель департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Олег Мелихов в интервью «АрмияИнформ» в июне 2023 года отмечал, что этот план разработали именно специалисты министерства.
«Департамент военной политики и стратегического планирования МО Украины организовывал разработку плана и координировал работу всех министерств и ведомств», — сказал он.
Руководитель департамента также отметил, что Зеленский поручил «уточнить план обороны» с учетом опыта, приобретенного во время войны.
Над этим «уточнением», по его словам, также работают специалисты минобороны.
Бывший полковник Генштаба, а ныне эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк указывает на еще один важный документ — Замысел стратегической оборонительной операции.
Его разрабатывает начальник генштаба на основании Плана обороны Украины с учетом Сводного плана территориальной обороны. Однако, по словам эксперта, этот документ также уже был разработан и введен в действие с начала войны.
«Рано утром (24 февраля, — Ред.) наша авиация уже была в воздухе, а наша ПВО ловко уклонялась от вражеских атак, параллельно сбивая все, что могла достать, то есть Генштаб Замысел стратегической оборонительной операции не только разработал, но и задачи войскам поставил», — отмечает Кевлюк в своей статье для издания «Левый берег».
Так есть ли план?
По данным Би-би-си, главком Валерий Залужный еще осенью представил на ставке Верховного главнокомандующего предложения о корректировке стратегического плана применения ВСУ и других составляющих Сил обороны. Они периодически разрабатываются и вносятся с учетом изменения ситуации на фронте. Как такового «плана войны на 2024 год» не существует, объясняют нам в Генштабе, — это выдумки политиков.
При этом при разработке этих предложений возникли проблемы, ведь невозможно сделать правильные расчеты без понимания, сколько точно оружия и снарядов Украина получит в следующем году.
«В странах НАТО планирование военных операций происходит, исходя из ресурсов. А у нас пытаются планировать, исходя из целей», — объясняет наш собеседник.
По оценкам экспертов, с сентября Запад существенно снизил объемы военной помощи Украине. В ВСУ едет значительно меньше оружия и техники и есть риск того, что в следующем году эта помощь и дальше уменьшится.
Наши источники в Генштабе утверждают, что, учитывая такое развитие событий, сложно делать точные расчеты по военным операциям — и «это понимают и в военном, и должны были бы понимать в политическом руководстве Украины».
То есть, все планы у военных есть, но будут ли они реализованы, зависит от многих факторов: от объема иностранной помощи до мобилизации. С последним тоже большие проблемы — мобилизационные планы не выполняются, войскам не хватает подготовленных бойцов.
Впрочем, член оборонного комитета Сергей Рахманин не согласен с этим тезисом. По его мнению, формирование и корректировка стратегических планов ВСУ должны происходить даже несмотря на неопределенность с объемами западной военной помощи на будущий год: «Планирование должно происходить всегда, планирование должно происходить постоянно… Если вы не планируете, вы не просто не можете выиграть войну, вы не можете ее вести».
6 декабря министр обороны Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Украина имеет план войны на 2024 год.
«У нас есть план. Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, мы вернули территории, освободили их. И сейчас у нас есть план на 2024 год», — заявил он.
Президент Владимир Зеленский довольно обтекаемо сказал о планах на следующий год. Он раскрыл лишь один аспект этих планов — достичь доминирования в воздухе: «Мы сильны на земле и на море, но мы также хотим выиграть битву в небе, сокрушить преимущество россиян в воздухе. Кто контролирует небо, тот контролирует и продолжительность войны. И мы укрепим эти наши позиции в 2024 году».
Других деталей никто не раскрывает.
С другой стороны, все эти планы украинская сторона еще будет обсуждать и согласовывать с партнерами.
Западная пресса на днях написала, что Украина и США готовят новую стратегию войны на следующий год. Из-за медленного наступления Вашингтон решил проводить больше личных консультаций с украинскими военными и отправил в Киев генерала Антонио Агуто.
По данным Би-би-си, он уже в Киеве и начал консультации с украинским командованием по корректировке стратегии на 2024 год.
Оригинальный материал можно прочитать на сайте Украинской службы Би-би-си.