Действительно ли у Украины нет плана войны на 2024 год?

Так есть ли план?

По данным Би-би-си, главком Валерий Залужный еще осенью представил на ставке Верховного главнокомандующего предложения о корректировке стратегического плана применения ВСУ и других составляющих Сил обороны. Они периодически разрабатываются и вносятся с учетом изменения ситуации на фронте. Как такового «плана войны на 2024 год» не существует, объясняют нам в Генштабе, — это выдумки политиков.

При этом при разработке этих предложений возникли проблемы, ведь невозможно сделать правильные расчеты без понимания, сколько точно оружия и снарядов Украина получит в следующем году.

«В странах НАТО планирование военных операций происходит, исходя из ресурсов. А у нас пытаются планировать, исходя из целей», — объясняет наш собеседник.

По оценкам экспертов, с сентября Запад существенно снизил объемы военной помощи Украине. В ВСУ едет значительно меньше оружия и техники и есть риск того, что в следующем году эта помощь и дальше уменьшится.

Наши источники в Генштабе утверждают, что, учитывая такое развитие событий, сложно делать точные расчеты по военным операциям — и «это понимают и в военном, и должны были бы понимать в политическом руководстве Украины».