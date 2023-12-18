Ватикан разрешил благословлять однополые пары - с рядом ограничений

Еще одно требование: священник не может благословлять двух мужчин или двух женщин во время церковной службы, которая, как указывает кардинал Фернандес, отведена для отношений, соответствующих Божьим планам в творении.

Своим актом префект ни в коем случае не ставит под сомнение фундаментальную позицию Церкви в отношении гомосексуальности, а именно, что однополые интимные акты "по своей сути неправильны". Именно об этом говорится в Катехизисе, своеобразном руководстве для католиков. В то же время "Fiducia supplicans" является большим шагом вперед в смысле призыва папы Франциска к созданию церкви для "всех, всех, всех". Ведь еще в феврале 2021 года Дикастерия доктрины веры запретила благословлять однополые пары. Эксперты указывают, что декларация в меньшей степени касается сексуальной морали, а в большей - вопроса об открытых приходах, в которых гомосексуалы также должны чувствовать себя желанными гостями, указывает KNA. Смотрите также: Автор: Виталий Кропман