"Было больно даже лежать": пассажирка Lux Express ехала в Ригу, попала в ДТП, останется без компенсации

Год назад в России, недалеко от границы с Эстонией, произошло тяжелое ДТП с участием автобуса Lux Express и грузовика: один человек погиб и 14 пострадали. Получившая серьезные травмы Юлия рассказала Rus.Postimees, что недавно узнала, что суд по этому делу уже прошел, а ее и многих других пассажиров автобуса в число пострадавших даже не включили.