Опять ковид. Почему многие снова начали тяжело переносить коронавирус

Так что же происходит?

То, как мы себя чувствуем после заражения ковидом, продиктовано ходом битвы между вирусом и защитными механизмами нашего организма.

Самые ранние стадии заболевания имеют решающее значение, поскольку они определяют, насколько прочно вирус сможет закрепиться в нашем организме и насколько серьезными будут последствия.

Исход этой битвы зависит от того, насколько крепок или ослаблен наш иммунитет и какая именно разновидность вируса попала в организм.

«Ужасный ковид»

Профессор Элеонор Райли, иммунолог из Эдинбургского университета, сама очень тяжело перенесла ковид: она говорит, что болезнь оказалась «намного хуже», чем она думала.

Центры вакцинации Фото: Getty Images

«Уровень антител против ковида у людей сейчас, вероятно, столь же низок, как и до начала применения вакцин» , — говорит она.

Антитела подобны микроскопическим ракетам, которые прикрепляются к поверхности вируса, и не дают ему заразить клетки нашего организма.

Так что если у вас много антител, то они смогут быстро уничтожить вирус, и тогда любое заражение будет непродолжительным и перенесется легко.

«Теперь же, поскольку уровень антител стал ниже, прорывается более высокая доза [вируса], что вызывает более тяжелый ход заболевания», — говорит профессор Райли.