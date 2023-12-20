Видео ⟩ Поющие зайцы, охрана и Барби: "Новогодняя акция" в Театре имени Чехова

Фото: Пресс-фото/ Vadims Kožins

На премьере был экс-президент Раймонд Вейонис с супругой, который тоже остался доволен постановкой:

"Я думаю, что мы можем позавидовать, с какой энергетикой все происходит в этом театре. На мой взгляд, другим театрам тоже есть чему поучиться здесь, так же как этому театру - у других театров".

Джазовая певица, композитор, актриса Эвилена Протектор заметила, что с постановкой было много сложностей и приключений. Потому что у труппы уже был опыт с "Новогодним рейсом".

Фото: Пресс-фото/ Vadims Kožins

"Он был такой классный, что казалось, что мы его никак не переплюнем. Поэтому выбор песен в какой-то момент превратился в головную боль.

Потому что там такие классные песни были! Хотелось их тоже повторить. Но мы понимали, что не стоит, не надо, оставим эти песни в "Рейсе". Пришлось искать что-то, что стало бы примерно равнозначным. Мне кажется, мы с задачей справились!" - уверена Эвилена.

Фото: Пресс-фото/ Vadims Kožins

Отдельно в концерте можно выделить актера Вадима Николайчука, который спел на украинском языке вместе с детским хором.

"Я когда первый раз посмотрела, у меня побежали мурашки. Это настолько сильно", - заметила его супруга - актриса Анастасия Левина. Когда мне девочки говорили: "Смотри, твой муж тебе поет", - я поняла, что нет. Он поет про Украину".

Фото: Пресс-фото/ Vadims Kožins