Видео ⟩ Поющие зайцы, охрана и Барби: "Новогодняя акция" в Театре имени Чехова

15 декабря в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялась премьера концерта "Новогодняя акция!". Эта новая музыкальная постановка похожа на полюбившийся публике "Рейс 2019-2020" (в этом сезоне переименован в "Рейс 2023-2024").
Концерт "Новогодняя акция!" подарил зрителям яркие музыкальные приключения в атмосфере чудес, которые происходят в самом обычном торговом центре в канун Нового года.
"Новогодняя акция" - это новогодний концерт. Премьера состоялась сегодня, 15 декабря. Абсолютно позитивный, абсолютно расслабляющий, вдохновляющий человека на счастливый новый год. Это цель нашего концерта, чтобы человек пришел, отдохнул, зарядился позитивом, настроил себя на хорошие, добрые мысли и с такими мыслями вступил в новый год", - сказала в интервью директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк.
"Это спектакль, состоящий из таких актерских предложений и актерских взносов своего рода. Если хотите, это такая лаборатория будущих возможных музыкальных проектов.
Если вы заметили, то некоторые интермедии в спектакле - это словно отрывки из каких-то других музыкальных постановок. Может быть, из этого что-то родится", - объяснил режиссер и руководитель по вопросам стратегической коммуникации и художественного мастерства труппы Сергей Голомазов.
Действительно, за вечер на сцене были показаны всевозможные музыкальные сценки: роскошные дамы в салоне красоты, женщины с полными пакетами покупок, искрометный дуэт старушек, протестующие зайцы, танцующие Барби, Кен и манекены в витрине. Некоторые номера вызвали у публики неподдельный восторг.
На премьере был экс-президент Раймонд Вейонис с супругой, который тоже остался доволен постановкой:
"Я думаю, что мы можем позавидовать, с какой энергетикой все происходит в этом театре. На мой взгляд, другим театрам тоже есть чему поучиться здесь, так же как этому театру - у других театров".
Джазовая певица, композитор, актриса Эвилена Протектор заметила, что с постановкой было много сложностей и приключений. Потому что у труппы уже был опыт с "Новогодним рейсом".
"Он был такой классный, что казалось, что мы его никак не переплюнем. Поэтому выбор песен в какой-то момент превратился в головную боль.
Потому что там такие классные песни были! Хотелось их тоже повторить. Но мы понимали, что не стоит, не надо, оставим эти песни в "Рейсе". Пришлось искать что-то, что стало бы примерно равнозначным. Мне кажется, мы с задачей справились!" - уверена Эвилена.
Отдельно в концерте можно выделить актера Вадима Николайчука, который спел на украинском языке вместе с детским хором.
"Я когда первый раз посмотрела, у меня побежали мурашки. Это настолько сильно", - заметила его супруга - актриса Анастасия Левина. Когда мне девочки говорили: "Смотри, твой муж тебе поет", - я поняла, что нет. Он поет про Украину".
Вероника Плотникова и Максим Бусел признались, что произошло чудо, потому что зрители были очень отзывчивыми, реагировали на происходящее, став соавторами этого праздника. У Максима были не только дуэты и сольные номера, но и танцевальные - вместе с его партнершей из шоу "Танцы со звездами" Лизой Манией.
Галерея: "Новогодняя акция"
К слову, 15 декабря это была не единственная премьера: самых маленьких зрителей ждал рождественский подарок - на Камерной сцене прошла постановка "Как поймать Санта-Клауса?". Спектакль рассказывает историю одного очень-очень тайного общества, созданного с целью поймать самого Санта-Клауса и заполучить все-все подарки. Автор текста, режиссер спектакля, сценограф и исполнитель - актер Театра им. Чехова Михаил Ширяев. Постановка предназначена для зрителей от четырех лет.
Театр им. Чехова напоминает, что надежнее покупать билеты заранее, поскольку спрос перед праздниками и в праздники весьма велик. Билеты можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие концерты "Новогодняя акция!": 20.12, 21.12, 22.12, 29.12, 30.12, 06.01, 07.01, 09.01.
Ближайшие показы спектакля "Как поймать Санта-Клауса?": 20.12, 21.12, 22.12, 23.12, 02.01, 03.01, 4.01, 5.01, 6.01, 7.01, 09.01.
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