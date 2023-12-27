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Звезды в Рождество: Пугачева с Галкиным, а Хаматова с друзьями в Риге

rus.tvnet.lv
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Прошли длинные праздничные выходные. Давайте узнаем, как их провели знаменитости!

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