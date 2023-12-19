Саликов - бывший полковник Главного разведывательного управления РФ, позже он был инструктором отряда наемников ЧВК "Вагнер" и одним из командиров отряда наемников "Редут".

Он утверждает, что воевал в Сирии и Африке в составе ЧВК "Вагнер". В 2014 году он находился на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях, а в 2022-м году принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину в качестве командира группы "Редут".

Как подчеркивает Саликов, он был свидетелем военных преступлений, совершенных российской армией, таких как "операций под фальшивым флагом" на Донбассе, "зверств против мирного населения", пыток и казней военнопленных, похищения детей, которых "перевозили через границу в Беларусь", сообщает Deutsche Welle.

Он покинул Россию вместе с семьей в июне 2022 года. Сейчас он прибыл из ЮАР в Нидерланды, где попытается получить политическое убежище.

10 декабря Саликов написал заявление в Международный уголовный суд, в котором признает свою вину в участии в военных преступлениях и выражает готовность дать показания.

Заявление он подал через российский правозащитный проект Gulagu.net. Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал, что Саликов удаленно дает показания в Генпрокуратуре Украины с лета этого года.

Осечкин подчеркивает, что Саликов не надеется на неприкосновенность и готов нести ответственность за свое участие в агрессии России против Украины.

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