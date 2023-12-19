На стадионе в Айзкраукле обвалилась часть габионной стены

Причиной обрушения стала оттепель и большое количество осадков, которые вызвали оползень, который не удержала габионная стена, сообщает муниципалитет.

Муниципалитет заявил, что "возьмет на себя ответственность" и обеспечит завершение и ввод в эксплуатацию спортивной площадки, но планирует начать судебное разбирательство по взысканию понесенных расходов с ответственных чиновников и компаний, участвовавших в проектировании и строительстве.

Габионная стена находилась на стадии строительства. По информации, предоставленной муниципалитетом, "непредвиденный и недопустимый перевес" был зафиксирован уже в конце лета, после августовских дождей.

С того момента стена регулярно обследовалась. В то же время муниципалитет искал решение по укреплению стены, чтобы она могла полноценно выполнять свои функции. Решение было найдено, проектная документация передана на согласование в Стройуправу, работы по укреплению габионов планировалось начать на этой неделе, "но внеплановая оттепель помешала начать строительные работы".