На стадионе в Айзкраукле обвалилась часть габионной стены

В новой части Айзкраукленского стадиона обрушилась часть наземной опоры или габионной стены, сообщает муниципалитет.
Причиной обрушения стала оттепель и большое количество осадков, которые вызвали оползень, который не удержала габионная стена, сообщает муниципалитет.
Муниципалитет заявил, что "возьмет на себя ответственность" и обеспечит завершение и ввод в эксплуатацию спортивной площадки, но планирует начать судебное разбирательство по взысканию понесенных расходов с ответственных чиновников и компаний, участвовавших в проектировании и строительстве.
Габионная стена находилась на стадии строительства. По информации, предоставленной муниципалитетом, "непредвиденный и недопустимый перевес" был зафиксирован уже в конце лета, после августовских дождей.
С того момента стена регулярно обследовалась. В то же время муниципалитет искал решение по укреплению стены, чтобы она могла полноценно выполнять свои функции. Решение было найдено, проектная документация передана на согласование в Стройуправу, работы по укреплению габионов планировалось начать на этой неделе, "но внеплановая оттепель помешала начать строительные работы".
18 декабря на внеочередном строительном совещании стороны, участвующие в процессе, согласовали предстоящие работы. Строителю поручено предотвратить дальнейшее обрушение стены. Территория будет огорожена, чтобы не пострадали посторонние лица.
Из-за погодных условий начать ремонтные работы подпорной стены уже на этой неделе невозможно, но они будут выполнены как можно скорее, сообщают в муниципалитете.
Первоначально отстроенную часть стадиона планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2023 года, но из-за нескольких технологических перерывов и внеплановых работ, завершение работ было перенесено на весну следующего года.
На реконструкцию стадиона планировалось потратить 1 192 074 евро, из которых 1 013 263 евро были выделены из государственного бюджета.
Габион - это коробчатый или плетеный каркас различных форм и размеров, наполненный песком, щебнем и камнями. Использование габионов позволяет возводить противообрушающиеся конструкции: их применяют для укрепления крутых склонов местности, при строительстве дорог, насыпей и траншей, а также для укрепления дамб и террас.
Общая длинна габионной стены Айзкраукленского стадиона составляет 106 метров, обрушен участок примерно в 10 метров.
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