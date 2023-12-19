Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По подсчетам украинского СМИ Hromadske, на пресс-конференцию аккредитовали около 200 журналистов украинских и зарубежных СМИ.
Пресс-конференция Владимира Зеленского: мобилизация 500 тыс. человек, вступление в НАТО (1)
Перед началом пресс-конференци президент Украины поблагодарил украинский народ и военных, которые "приближают нашу победу".
"Мы боремся за независимую Украину, за свое будущее. Не за то, которое нам пытается навязать Россия", - сказал Зеленский.
О мобилизации в украинскую армию
"Это все-таки вопрос Генштаба, это существенный, тонкий вопрос. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита.
Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра.
Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы принять это решение", - ответил Зеленский.
Президент также отметил, что такая мобилизация будет стоить 500 миллиардов гривен.
О недостатке боеприпасов и проблемах с западной помощью
Зеленский выразил уверенность, что "США нас не предадут и все будет выполнено полностью". Он также отметил, что Украина "ведет дальнейшие переговоры с ЕС".
Также президент заявил, что
"ни одного результата Россия не достигла за этот год. Кремль не меняет целей "спецоперации", но они ни одной целей не достигли".
Он также отметил, что недостаток преимущества в воздухе помешал украинской армии достичь больших успехов во время летнего контрнаступления.
О прогнозах относительно возможной даты окончания войны
Отвечая на вопрос о том, что многие лидеры западных стран говорят, что, по их оценкам, война может продлиться еще долго, президент отметил, что "если мы не потеряем нашу стойкость, наш дух, мы завершим войну раньше".
"Я думаю, что никто не знает ответа, даже наши командиры или западные партнеры. Они не знают. Это только мысли, а мысли часто отличаются от реальности", - продолжил Зеленский.
О переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Зеленский заявил, что "никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или переговоров с Путиным".
Он рассказал о недавней встрече с Орбаном в Аргентине, во время инаугурации президента этой страны Хавьера Милея.
"Я сказал Орбану - Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС. Он мне не смог назвать. И второй вопрос - почему мы не можем организовать встречу между нами. Он тоже не ответил", - отметил Зеленский.
О том, как война на Ближнем Востоке влияет на войну в Украине?
"Война на Ближнем Востоке как и любая другая влияет и на помощь Украине. Расфокусировка внимания мирового сообщества - это не новая для вас информация. Это плохо влияет на Украину", - заметил президент.
Он также подчеркнул, что произошедшее на Ближнем Востоке, - это трагедия.
О том, есть ли опасность, что Украина проиграет в войне
Президент Украины ответил и на вопрос корреспондентки BBC Джессики Паркер. Она спросила, есть ли опасность, что Украина начинает проигрывать в войне?
В ответ Зеленский кратко сказал: "Нет!"
После чего он дополнил свой ответ и заметил, что в 2022 году Украина оказалась в очень сложной ситуации, потому что значительная часть территории страны была оккупирована, но Украине удалось прорвать блокаду.
Что будет, если президентом США снова станет Дональд Трамп?
"Я думаю, Америка в целом не изменит свое мнение. Но лидер, конечно, оказывает влияние на общество. Первые сигналы следующего президента США, кто бы им не стал, будут иметь влияние - такие сигналы очень сильно повлияют на ход войны в Украине", - ответил Зеленский.
О вступлении в НАТО
Президент Украины заметил, что пока Украину не приглашали в НАТО.
"Вступление в НАТО для нас самый лучший вариант. Нас не приглашают. Мы ни разу не получили ни одного такого предложения от партнеров. Если человек из Москвы говорит, что цели СВО неизменны, силы есть, мира он не хочет. Представим, если бы Украина была в НАТО, вы слышали сигналы про Финляндию, скорее всего началась бы война России с НАТО", - рассказал Владимир Зеленский.
Также он признал, что переговоры с западными странами о подписании двухсторонних договоров о гарантиях безопасности идут медленнее, чем хотелось бы.
О возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного?
Зеленский не стал прямо отвечать на этот вопрос.
"Для чего развивать эту тематику? У меня рабочие отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя. Есть разные оценки, что-то получилось, что не получилось на фронте", - сказал президент.
"Я считаю, что быть главкомом это честь, что быть президентом это честь. Могут быть сложные личные отношения, но Украина это не про личное. Мы говорим про страну, в которой 40 миллионов человек. Мы говорим о будущем поколений", - добавил он.
О мобилизации женщин
Зеленский сказал, что не подпишет закон о мобилизации женщин. "Женщин - не подпишу", - отрезал Зеленский.
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