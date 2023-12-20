Экс-глава Банка Латвии Римшевич приговорен к реальному тюремному заключению

Ранее к Римшевичу применялись такие меры пресечения, как запрет приближаться к определенным лицам - ему запретили встречаться с тогдашним чиновником LB и бывшим председателем Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иреной Крумане, а также с Зиемелисом и Буймистером.

Ранее Йиргена рассказала, что в 2010 году один из акционеров обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с FKTK, предложив ему взамен оплачиваемую поездку на Камчатку. В 2012 году этот акционер вместе с еще одним неоднократно обращался к Римшевичу с просьбой помочь в других вопросах, связанных с FKTK. В качестве оплаты Римшевич запросил 500 000 евро, которые нужно было выплатить двумя частями - до и после решения FKTK.

Прокурор ранее подчеркивала, что после соглашения 2010 года Римшевич несколько раз давал консультации акционеру Trasta komercbanka, пытаясь таким образом повлиять на решения FKTK. Консультации такого рода предоставлялись и после соглашения 2012 года, однако, хотя Римшевичу и удалось повлиять на FKTK, чтобы комиссия приняла решения, очевидно благоприятные для Trasta komercbanka, вместе с ними были приняты и неблагоприятные решения.

В качестве одной из форм помощи, оказанной Римшевичем, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы, заданные FKTK в связи с ликвидностью банка и проблемами нерезидентов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!