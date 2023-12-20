Экс-глава Банка Латвии Римшевич приговорен к реальному тюремному заключению

Сегодня, 20 декабря, Рижский районный суд в Юрмале признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича виновным во взяточничестве и приговорил его к реальному лишению свободы.
Римшевич был приговорен к шести годам тюремного заключения с испытательным сроком на один год. Также суд постановил конфисковать его имущество, в том числе несколько объектов недвижимости.
Приговор еще можно обжаловать в Рижском окружном суде.
Ранее Римшевич, а также другой фигурант дела - бизнесмен Марис Мартинсонс - заявили, что не признают своей вины и что их вина не была доказана в ходе судебного разбирательства.
Римшевич и Мартинсонс были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в поддержке взяточничества.
Римшевича обвиняют в получении взятки - оплаченной туристической поездки, а также денег. Его также обвиняют в отмывании денег. Римшевич неоднократно отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.
Надзирающий над делом прокурор Виорика Йиргена ранее говорила, что KNAB возбудил дело после заявления двух представителей Trasta komercbanka (TKB). Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией о произошедшем. Как известно агентству LETA, этими лицами являются бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер, покойный Игорь Буймистер.
Ранее к Римшевичу применялись такие меры пресечения, как запрет приближаться к определенным лицам - ему запретили встречаться с тогдашним чиновником LB и бывшим председателем Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иреной Крумане, а также с Зиемелисом и Буймистером.
Ранее Йиргена рассказала, что в 2010 году один из акционеров обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с FKTK, предложив ему взамен оплачиваемую поездку на Камчатку. В 2012 году этот акционер вместе с еще одним неоднократно обращался к Римшевичу с просьбой помочь в других вопросах, связанных с FKTK. В качестве оплаты Римшевич запросил 500 000 евро, которые нужно было выплатить двумя частями - до и после решения FKTK.
Прокурор ранее подчеркивала, что после соглашения 2010 года Римшевич несколько раз давал консультации акционеру Trasta komercbanka, пытаясь таким образом повлиять на решения FKTK. Консультации такого рода предоставлялись и после соглашения 2012 года, однако, хотя Римшевичу и удалось повлиять на FKTK, чтобы комиссия приняла решения, очевидно благоприятные для Trasta komercbanka, вместе с ними были приняты и неблагоприятные решения.
В качестве одной из форм помощи, оказанной Римшевичем, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы, заданные FKTK в связи с ликвидностью банка и проблемами нерезидентов.
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