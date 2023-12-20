До и после: как обустроить жилую комнату, чтобы все влезло

При выборе мебели ее можно подобрать как в единой цветовой гамме, так и подыскать акцентирующие декоры. Цвет стен надо выбирать в последнюю очередь: ведь гораздо проще подобрать их цветовую гамму под мебель, нежели наоборот.

"Семье очень нравятся натуральные тона и плетеные изделия. Также хозяева дома не побоялись использовать разные цветовые комбинации. Поэтому, учитывая это, я выбрала зеленый цвет в качестве акцентного цвета для мебели и скомбинировала его с различными натуральными материалами и акцентами белого цвета. После обустройства интерьера только потом подбирался цвет стен – ненавязчивый, естественный, светлый и теплый. Кстати, этот цвет – один из цветов следующего года”, – рассказывает А. Юкна.



Гостиная ДО преображения





Гостиная ПОСЛЕ преображения



Для хранения вещей используйте стены

Самое главное в гостиной, где проводят свободное время все члены семьи, – это решения для хранения вещей, которые помогут поддерживать комнату в порядке. Выбранная комбинация шкафов позволяет красиво и стильно организовать и хранить все необходимое.