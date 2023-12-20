До и после: как обустроить жилую комнату, чтобы все влезло

В жилой комнате семья обычно проводит больше всего времени. И зачастую помещение универсальное: это и гостиная с телевизором, и детская с игрушками, и столовая. Дизайнер интерьера рассказывает, как грамотно обустроить это помещение и где найти больше места для хранения вещей.
Расскажем, как дизайнер интерьеров IKEA Алина Юкна преобразила семейное гнездышко семьи из трех человек, проживающих со своей любимой собакой в Марупе. Дом родительский, и молодая пара с ребенком живет в нем уже два года: родители переехали в сельскую местность. Оба работают инструкторами по вождению, проводят весь день за рулем, поэтому уютная и комфортная обстановка для них очень важна. В минуты отдыха они часто проводят время в жилой комнате, где стоит мебель, как родительская так и та, которую они приобрели раньше.
Пожелания семьи: преобразить жилую комнату так, чтобы у каждого члена семьи был свой уголок.
Сначала выберите мебель и цветовую гамму
"Прежде всего, надо понять, какова основная функциональность комнаты. В данном случае это жилая комната, и семье необходимо разделить ее на три зоны – зону отдыха, столовую и игровую зону для ребенка. После этого надо понять, какая мебель понадобится. Например, выбрать раскладной или обычный диван, понять, сколько места понадобится для хранения вещей, нужен ли выдвижной обеденный стол, какие будут решения для хранения детских игрушек и тому подобное", – говорит Алина Юкна.
При выборе мебели ее можно подобрать как в единой цветовой гамме, так и подыскать акцентирующие декоры. Цвет стен надо выбирать в последнюю очередь: ведь гораздо проще подобрать их цветовую гамму под мебель, нежели наоборот.
"Семье очень нравятся натуральные тона и плетеные изделия. Также хозяева дома не побоялись использовать разные цветовые комбинации. Поэтому, учитывая это, я выбрала зеленый цвет в качестве акцентного цвета для мебели и скомбинировала его с различными натуральными материалами и акцентами белого цвета. После обустройства интерьера только потом подбирался цвет стен – ненавязчивый, естественный, светлый и теплый. Кстати, этот цвет – один из цветов следующего года”, – рассказывает А. Юкна.
Гостиная ДО преображения
Гостиная ПОСЛЕ преображения
Для хранения вещей используйте стены
Самое главное в гостиной, где проводят свободное время все члены семьи, – это решения для хранения вещей, которые помогут поддерживать комнату в порядке. Выбранная комбинация шкафов позволяет красиво и стильно организовать и хранить все необходимое.
"Модульные системы спроектированы так, чтобы быть адаптируемыми и гибкими. Вы можете выбирать и комбинировать части в соответствии с потребностями помещения, образом жизни и вкусом. Тумбы под телевизор и другая мебель для гостиной достаточно вместительны, чтобы уложить все вещи, предназначенные для хранения. Вы можете выбрать модули с дверцами, ножками и ручками или без них. Телевизионная тумба уже имеет встроенное место для удобной организации и размещения проводов и кабелей. Они будут вне поля зрения, но всегда под рукой. Благодаря вместительным ящикам семья сможет аккуратно разместить пульты дистанционного управления, игровые пульты и другие аксессуары для телевизора", – говорит дизайнер.
Она отметила, что люди зачастую не хотят сверлить дыры в стенах своих домов, поэтому всю мебель ставят на пол. В результате много места в комнате теряется, используется нецелесообразно, что даже затрудняет передвижение. Дизайнер предлагает не бояться навесной мебели и полок. Таким образом комната будет гораздо более организованной – у каждой вещи будет место, где она хранится.
"Рядом с полками я также обустроила детский уголок для маленькой девочки. Позже, когда дочка подрастет и кукольный домик, стоящий там, больше не будет нужен, систему хранения вещей и другие полки можно будет изменить и адаптировать", – делится специалист.
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