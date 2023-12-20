Европейский суд отверг иск Абрамовича по поводу санкций ЕС

В решении суда говорится, что решение о санкциях не было ошибочным, поскольку Абрамович является крупнейшим акционером металлургического холдинга Evraz, играющего важную роль в экономике России. Не согласился Европейский суд и с тем, что запрет на въезд в ЕС якобы нарушает права Абрамовича, имеющего в числе прочего и португальское гражданство. Это ограничение суд в Люксембурге расценил как соразмерное.

Роман Абрамович был внесен в черный список ЕС вместе с российскими чиновниками, известными бизнесменами и олигархами в марте 2022 года. В Евросоюзе заявили, что он "имеет давние и тесные связи с Владимиром Путиным", "имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения".

По мнению ЕС, эти связи позволили магнату "сохранить его значительное состояние", и, следовательно, "он получил выгоду от российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины". ЕС также указал, что Абрамович, будучи одним из ведущих российских бизнесменов, обеспечивал "существенный источник дохода для правительства России".

Иск Романа Абрамовича