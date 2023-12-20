Судья пояснила решение приговорить к пробационному надзору мужчину, который сильно избил женщину

Как исходит из решения суда, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Мужчина дергал женщину за волосы, бил кулаком в лицо, пинал. Нанесенные женщине травмы были оценены как средней тяжести.

Судья Зелтите Кусниня на суде Земгальского района в Огре признала обвиняемого виновным, приговорив его за это преступление к двум годам пробационного надзора, а не к реальному тюремному сроку.

Принимая решение между реальным лишением свободы и не связанным с лишением свободы пробационным надзором, судья учла несколько обстоятельств, из которых очень важной оказалась предоставленная Службой пробации характеристика личности мужчины.

Осужденный ранее был судим за нанесение повреждений по другому делу, после чего начал проходить пробационный надзор и исправился, посещает психолога. Он также сказал, что сожалеет о содеянном и извинился перед пострадавшей, а она - простила его, сказала судья.

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