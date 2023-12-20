Кто такие йеменские хуситы и почему они атакуют торговые суда?

После вторжения США в Ирак в 2003 году хуситы приняли лозунг: «Аллах велик. Смерть США. Смерть Израилю. Проклятие иудеям и победа ислама».

Они считают свое движение частью возглавляемой Ираном «оси сопротивления» Израилю, США и всему Западу — вместе с ХАМАС и «Хезболлой».

Это объясняет, почему хуситы атакуют израильские суда в Персидском заливе, говорит Хишам аль-Омейси, эксперт по Йемену из Европейского института мира.

«Теперь они действительно борются с империалистами, они борются с врагами исламской нации, — говорит он. — Это нашло отклик в их среде».

Фото: BBC

Как хуситы захватили большую часть Йемена

Хуситы набрали политическую силу в Йемене в начале 2014 года после восстания против Абдраббу Мансура Хади, преемника президента Али Абдаллы Салеха.

Достигнув соглашения со своим бывшим противником Салехом, они поставили перед собой задачу снова привести его к власти.

Хуситы установили контроль над провинцией Саада на севере Йемена, а в начале 2015 года захватили столицу страны Сану, вынудив президента Хади бежать за границу.

Хуситы пытались свергнуть президента Йемена Абдраббу Мансура Хади (слева) и восстановить на посту Али Абдаллу Салеха (справа) Фото: AFP

Соседняя Саудовская Аравия предприняла военную интервенцию в попытке вернуть к власти президента Хади. Ее тогда поддержали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн.

Однако хуситы отбили их атаки и продолжают контролировать значительную часть Йемена.