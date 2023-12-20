Кто такие йеменские хуситы и почему они атакуют торговые суда?

Повстанцы-хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, предупреждают, что будут продолжать нападения на любые суда, проходящие через Красное море и направляющиеся в Израиль.
В ноябре силы хуситов захватили в Красном море грузовое судно, принадлежащее Израилю. За последние два месяца они также атаковали несколько других коммерческих судов с помощью ракет и беспилотников.
Как хуситы атаковали израильские объекты?
19 октября, вскоре после начала ответной операции Израиля в Газе, повстанцы выпустили несколько ракет и беспилотников в сторону Израиля.
США заявили, что их военные корабли в Красном море перехватили некоторые. Другие упали в Красном море или на территории Египта.
В ноябре 2023 года хуситы, по их словам, захватили израильское грузовое судно в Красном море и доставили его к побережью Йемена.
Израиль тогда заявил, что судно не было израильским, и среди его экипажа не было израильтян, но, по неподтвержденным данным, у судна мог быть израильский владелец.
С 3 декабря хуситы атаковали несколько коммерческих судов в Красном море с помощью беспилотников и баллистических ракет, выпущенных с побережья Йемена, которое они контролируют.
Американские, британские и французские военные корабли перехватили значительную часть этих боеприпасов, но несколько судов получили повреждения.
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Крупнейшая в мире судоходная компания Mediterranean Shipping Company заявила, что направляет свои суда в обход Красного моря. Так же поступили французская компания CMA CGM, датская судоходная компания Maersk, немецкая компания Hapag-Lloyd и нефтяная компания BP.
Американское военное ведомство Centcom, которое руководит военными операциями США на Ближнем Востоке, заявило: «Хотя эти атаки и совершаются хуситами из Йемена, они полностью поддерживаются Ираном».
США предложили создать военно-морскую оперативную группу для защиты торгового судоходства от дальнейших атак хуситов. Соединенные Штаты также рассматривают возможность причисления движения хуситов к террористическим группировкам.
Кто такие хуситы и чего они добиваются?
Хуситы — это вооруженная группировка в Йемене, представляющая мусульманское шиитское меньшинство страны — зейдитов.
Группа была создана в 1990-х годах для борьбы с коррумпированным, по их представлениям, режимом тогдашнего президента Али Абдаллы Салеха.
Свое название они получили от имени основателя движения Хусейна аль-Хуси. Они также называют себя «Ансар Аллах», или «Партизаны Бога».
После вторжения США в Ирак в 2003 году хуситы приняли лозунг: «Аллах велик. Смерть США. Смерть Израилю. Проклятие иудеям и победа ислама».
Они считают свое движение частью возглавляемой Ираном «оси сопротивления» Израилю, США и всему Западу — вместе с ХАМАС и «Хезболлой».
Это объясняет, почему хуситы атакуют израильские суда в Персидском заливе, говорит Хишам аль-Омейси, эксперт по Йемену из Европейского института мира.
«Теперь они действительно борются с империалистами, они борются с врагами исламской нации, — говорит он. — Это нашло отклик в их среде».
Как хуситы захватили большую часть Йемена
Хуситы набрали политическую силу в Йемене в начале 2014 года после восстания против Абдраббу Мансура Хади, преемника президента Али Абдаллы Салеха.
Достигнув соглашения со своим бывшим противником Салехом, они поставили перед собой задачу снова привести его к власти.
Хуситы установили контроль над провинцией Саада на севере Йемена, а в начале 2015 года захватили столицу страны Сану, вынудив президента Хади бежать за границу.
Соседняя Саудовская Аравия предприняла военную интервенцию в попытке вернуть к власти президента Хади. Ее тогда поддержали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн.
Однако хуситы отбили их атаки и продолжают контролировать значительную часть Йемена.
В 2017 году Али Абдалла Салех попытался перейти на сторону саудитов и был убит хуситами.
Кто поддерживает хуситов?
Хуситы взяли за образец ливанскую шиитскую вооруженную группировку «Хезболла».
По данным американского исследовательского института «Центр борьбы с терроризмом», с 2014 года «Хезболла» помогает хуситам в подготовке бойцов и предоставила в их распоряжение свой богатый военный опыт.
Хуситы также считают своим союзником Иран, поскольку Саудовская Аравия — их общий враг.
Тегеран подозревают в поставках оружия хуситам.
США и Саудовская Аравия утверждают, что Иран поставлял баллистические ракеты, которыми хуситы обстреливали столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в 2017 году. Тогда ракеты удалось сбить.
Кроме того, Саудовская Аравия обвинила Иран в поставках крылатых ракет и беспилотников, которые хуситы применили для атаки на саудовские нефтяные объекты в 2019 году.
Хуситы выпустили десятки тысяч ракет малой дальности по Саудовской Аравии, а также атаковали цели в ОАЭ.
Поставки этого оружия нарушают эмбарго ООН на такую деятельность. Иран отрицает, что поставляет оружие хуситам.
Насколько сильны хуситы и какую часть территории Йемена они контролируют?
Официальное правительство страны — Президентский руководящий совет, которому президент Абдраббу Мансур Хади передал свои полномочия в апреле 2022 года. Он базируется в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Однако большая часть населения Йемена проживает в районах, находящихся под контролем хуситов. Повстанцы собирают налоги в северной части страны, а также печатают деньги.
Совет Безопасности ООН со ссылкой на эксперта по хуситскому движению Ахмеда аль-Бахри утверждает, что к 2010 году у хуситов было от 100 000 до 120 000 сторонников, в том числе состоящих в вооруженных отрядах.
ООН заявила, что около 1500 детей, завербованных йеменскими повстанцами, погибли в ходе боевых действий в 2020 году и еще сотни — в 2021 году.
Хуситы контролируют значительную часть побережья Красного моря, откуда совершают нападения на морские суда.
По словам аль-Омейси, способность совершать эти нападения дает им козырь на мирных переговорах с Саудовской Аравией.
«Показав саудовцам, что они действительно могут перекрыть Баб-эль-Мандаб — пролив в Красном море, — хуситы оказывают на них большее давление, требуя уступок», — подчеркивает он.