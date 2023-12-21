В Иране повесили "невесту-ребенка" Самиру Сабзиан. Это 18-я смертная казнь среди женщин в Иране в этом году

«Самира стала жертвой детского брака. Иран должен прекратить вопиющее обращение с женщинами и девочками», - написал накануне казни в соцсети Х замглавы МИД Британии Тарик Ахмад.

По данным правозащитников, количество смертных казней в Иране заметно возросло в последнее время, только в ноябре этого года были казнены 115 человек.

Amnesty International называет это серийными убийствами, санкционированными государством, и призывает Тегеран остановиться.

Иранская правозащитная организация в Осло призывает международное сообщество предпринять серьезные меры в отношении Ирана.

«Этот режим существует только за счет убийств и созданной им атмосферы страха. Али Хаменеи и другие лидеры Исламской Республики должны ответить за свои деяния», - сказал Махмуд-Амири Могаддам.

Самира Сабзиан стала 18-й женщиной, казненной в 2023 году. Это ужасающая статистика, говорят правозащитники.

Для сравнения, по данным IHR, за 11 лет - в период с 2010 по 2021 год – смертной казни подверглись 164 женщины.

В организации подчеркивают, что это только доподлинно известные случаи и реальная цифра может быть выше, но даже с учетом этого динамика пугающая.

66% казненных иранских женщин обвинялись в убийстве своих мужей. По иранским законам, женщина не может развестись ни при каких обстоятельствах, даже если становится жертвой домашнего насилия.

В правовой системе Ирана применительно к женщинам нет таких нюансов, как непредумышленное убийство или убийство в состоянии аффекта, также не учитываются обстоятельства, приведшие к преступлению.

Для женщин предусмотрена единая формулировка, они приговариваются «к возмездию в натуральной форме».

Женщины, приговоренные к смерти, зачастую лишаются даже поддержки своих родителей, предпочитающих защитить то, что они считают «честью семьи».

По данным международных организаций, Иран и Китай проводят больше казней, чем любая другая страна в мире, где существует смертный приговор.