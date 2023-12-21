Фото ⟩ Для движения открылась Восточная магистраль в Риге

В четверг, 21 декабря, в 11:00 в Риге для движения была открыта Восточная магистраль, сообщил агентству LETA мэр Риги Вилнис Кирсис.
Галерея: Открытие Восточной магистрали в Риге
Объект принят в эксплуатацию, в связи с чем Восточная магистраль с сегодняшнего дня открыта для транспорта.
Строительство Восточной магистрали было начато в мае 2021 года. Магистраль обеспечит быстрое сообщение с Пурвциемсом, Плявниеками, Дарзциемсом и Тейкой без необходимости проезда через исторический центр города, а грузовому транспорту больше не придется передвигаться по набережной Даугавы.
Протяженность построенного участка магистрали от улицы Пиедруяс до Густава Земгала гатве составляет 2,8 км.
Строительство реализует объединение предприятий ACB, Tilts, состоящее из A.C.B. и Tilts.
Начальная договорная сумма первой очереди строительных работ составила 37,8 млн евро, второй очереди - 27,8 млн евро, но за время реализации проекта произошло подорожание из-за роста цен на стройматериалы и непредвиденных строительных работ.
Как ранее сообщил мэр, подорожание может составить около 7 млн евро.
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