Фото ⟩ Для движения открылась Восточная магистраль в Риге

Строительство Восточной магистрали было начато в мае 2021 года. Магистраль обеспечит быстрое сообщение с Пурвциемсом, Плявниеками, Дарзциемсом и Тейкой без необходимости проезда через исторический центр города, а грузовому транспорту больше не придется передвигаться по набережной Даугавы.