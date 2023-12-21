Фото, Видео ⟩ У Сейма прошел пикет против безответственного размножения домашних животных

Представитель Dzīvnieku policija также отметила, что при внесении поправок в закон о защите животных Минземледелия действовало хаотично. Перед заседанием рабочих групп министерство не подготовило обсуждаемые вопросы, дало организациям по защите животных очень короткие сроки на подачу предложений, а также призвало вовлеченные стороны и неправительственные организации представить общую согласованную редакцию, но в итоговой редакции достигнутые в рабочих группах договоренности и высказанные в комиссии возражения были проигнорированы.

Целитане отметила, что вместо того, чтобы разработать порядок надзора и контроля за размножением домашних (комнатных) животных, министерство с помощью поправок планирует выступить против организаций по защите животных, ограничив и затруднив их деятельность по спасению животных.

Она также подчеркнула, что, несмотря на возражения, Минземледелия планирует ввести поправки, предусматривающие обязанность для каждого, кто спасает попавших в беду животных, регистрировать статус приюта в Продовольственно-ветеринарной службе.

При этом в резолюции Европейского парламента указано, что в Евросоюзе необходимо ввести единое определение коммерческих питомников, ведущих интенсивную племенную работу, с целью борьбы с нелегальной торговлей животными.

В частности, Европарламент призывает Еврокомиссию и страны ЕС принять меры по запрету такой практики выращивания и торговли, которая наносит вред здоровью, нарушает практику надлежащего содержания и негативно влияет на поведение животных. Также следует создавать обязательных регистры заводчиков и продавцов домашних животных, чтобы с этой информацией могли ознакомиться другие государства.

Как сообщалось, на заседании парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике 13 декабря депутаты приняли решение передать на рассмотрение во втором чтении поправки к закону о защите животных.

Поправки предусматривают разработку новых требований к содержанию домашних животных, условиям их разведения, расширяют полномочия госорганов по возбуждению дел об административных правонарушениях в случае нарушения правил содержания и защиты животных.

В сентябре организации по защите животных уже проводили пикет против увеличения бюрократического бремени для организаций защитников животных.

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