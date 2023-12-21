Каспар Горкш заступился за экс-супругу барабанщика Dzelzs vilks

В разговоре с Privātā Dzīve бывший футболист и нынешний генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкш заявил: "Я не могу сказать ни одного доброго слова о Марцисе Юдзисе - я не здоровался с ним лет пять, видя, как он относится к своей семье".

Однако он отмечает, что его сестра никогда не делилась с ним подробностями своей семейной жизни. "О том, что происходит, я мог только догадываться, поэтому, когда Рута публично рассказала об этом, было очень тяжело читать о реальных масштабах проблем, которые на нее свалились", - заявил бывший футболист.



"Никто не должен влиять на решения, которые принимает человек в своей личной жизни, но можно только приветствовать, что она решила все это прекратить. Сколько ее помню, Рута всегда с детьми, хорошая мама, поэтому решение суда о временном урегулировании и предоставление права опеки Юдзису стало для всей нашей семьи неожиданностью", - заявил Горкш и добавил, что надеется, что ответственные ведомства примут решения, которые пойдут во благо детям.