Каспар Горкш заступился за экс-супругу барабанщика Dzelzs vilks

Семейный скандал, разгоревшийся вокруг бывшего барабанщика Dzelzs vilks Марциса Юдзиса, прокомментировал родной брат его экс-супруги - генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии, бывший футболист Каспар Горкш.
В разговоре с Privātā Dzīve бывший футболист и нынешний генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкш заявил: "Я не могу сказать ни одного доброго слова о Марцисе Юдзисе - я не здоровался с ним лет пять, видя, как он относится к своей семье".
Однако он отмечает, что его сестра никогда не делилась с ним подробностями своей семейной жизни. "О том, что происходит, я мог только догадываться, поэтому, когда Рута публично рассказала об этом, было очень тяжело читать о реальных масштабах проблем, которые на нее свалились", - заявил бывший футболист.
"Никто не должен влиять на решения, которые принимает человек в своей личной жизни, но можно только приветствовать, что она решила все это прекратить. Сколько ее помню, Рута всегда с детьми, хорошая мама, поэтому решение суда о временном урегулировании и предоставление права опеки Юдзису стало для всей нашей семьи неожиданностью", - заявил Горкш и добавил, что надеется, что ответственные ведомства примут решения, которые пойдут во благо детям.
Как уже сообщалось, 12 декабря Рута в своем Facebook озвучила ранее неизвестные и шокирующие подробности совместной жизни с музыкантом, которая, по ее словам, была настоящим адом. Она подробно рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому ее подвергал Юдзис. Экс-супруг же заявил, что это ложь.
Группа Dzelzs vilks, отреагировав на скандал, на время прекратила сотрудничество с музыкантом: до выяснения всех обстоятельств. А вскоре Юдзис заявил, что навсегда попрощался с коллективом.
За музыканта вступились его бывшая жена Эва Юдзе, а также такие известные личности, как Байба Сипениеце-Гаваре и Ольга Раецка.
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