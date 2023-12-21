Президент: нет оснований для резкого повышения пошлины за паспорт

Как сообщалось, в феврале следующего года в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца, а размер пошлины за их получение увеличится в два раза.

Паспорта действующего образца Управление по делам гражданства и миграции выдает с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты.

Как отметили в управлении, в паспортах нового образца будут применены инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.

Действующие государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году. С тех пор стоимость нескольких позиций пошлины выросла почти вдвое, поэтому планируется, что пошлина за выдачу паспорта взрослому человеку в течение десяти рабочих дней составит 60 евро вместо нынешних 30 евро.

Пошлина за выдачу паспорта детям и молодым людям до 20 лет, а также лицам, имеющим право на льготы, составит 30 евро вместо нынешних 15 евро. Плата за срочную выдачу паспорта взрослому человеку без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо нынешних 55 евро, а за ускоренное оформление паспорта для ребенка - 55 евро вместо 30 евро.

Как сообщалось, конкурс на производство и поставку новых паспортов на сумму 9,8 млн евро в течение пяти лет выиграло объединение двух предприятий из Германии и Португалии - Veridos GmbH и Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A., которые изготовят 1,25 млн паспортов.

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