Видео ⟩ Почему паспорта нового образца будут стоить в два раза дороже?

PMLP не опасается длинных очередей до февраля, пока выдача паспортов стоит дешевле. Это связано с количеством паспортов, выданных в предыдущие годы.

"За последние три года выдано много паспортов. Они смогут жить и путешествовать, пока действителен этот паспорт. Поэтому многим людям вообще не нужно приходить", - заметила Розе.

Люди, с которыми программа встретилась в PMLP, были не очень довольны тем, что со следующего года цены на паспорта вырастут вдвое, поэтому попытались решить вопрос позже в этом году.

"Очень неприятно в финансовом отношении - поэтому я сделал это сегодня, потому что узнал об этом вчера из новостей. Мне пришлось бы менять в следующем году. Это ударит по карману многих людей", - рассказала жительница Лига.

"Я считаю, что при существующих экономических условиях это будет дополнительной нагрузкой для значительной части жителей Латвии и Риги. Жаль, что это перекладывается на жителей и налогоплательщиков" - поделился Янис.

Поправки о выдаче документов, удостоверяющих личность, правительству еще предстоит рассмотреть - это может произойти уже в январе.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņās

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