Видео ⟩ Почему паспорта нового образца будут стоить в два раза дороже?

С февраля следующего года в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца, за которые, возможно, придется заплатить в два раза больше. TV3 Ziņās рассказывает подробнее о том, почему цена выросла так резко, и как это оценивают ответственные лица.
Обязательным документом, удостоверяющим личность в Латвии, в настоящее время является карта eID (удостоверение личности), а паспорт - это личный выбор, но он необходим, если житель Латвии выезжает за пределы Европейского Союза, в так называемые третьи страны.
Поправки, инициированные МВД, предусматривают, что плата за выдачу паспорта взрослым, детям до 20 лет и лицам со льготами в будущем увеличится вдвое.
Государственная пошлина за срочную выдачу паспорта взрослому без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо прежних 55 евро, а плата за выдачу карты eID не изменится - она по-прежнему будет стоить 15 евро, а для лиц со льготами - 5 евро.
Новые паспорта будут стоить дороже, поскольку в них будут включены инновационные решения по борьбе с подделкой. Они также будут толще - увеличится количество страниц, - поясняет глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).
"Глядя на паспорта, кажется, что это просто книжечка. Но идет огромный процесс, информационные системы, аудиты безопасности, лицензирование. IT-процессы действительно самые дорогие", - поделилась Майра Розе.
PMLP не опасается длинных очередей до февраля, пока выдача паспортов стоит дешевле. Это связано с количеством паспортов, выданных в предыдущие годы.
"За последние три года выдано много паспортов. Они смогут жить и путешествовать, пока действителен этот паспорт. Поэтому многим людям вообще не нужно приходить", - заметила Розе.
Люди, с которыми программа встретилась в PMLP, были не очень довольны тем, что со следующего года цены на паспорта вырастут вдвое, поэтому попытались решить вопрос позже в этом году.
"Очень неприятно в финансовом отношении - поэтому я сделал это сегодня, потому что узнал об этом вчера из новостей. Мне пришлось бы менять в следующем году. Это ударит по карману многих людей", - рассказала жительница Лига.
"Я считаю, что при существующих экономических условиях это будет дополнительной нагрузкой для значительной части жителей Латвии и Риги. Жаль, что это перекладывается на жителей и налогоплательщиков" - поделился Янис.
Поправки о выдаче документов, удостоверяющих личность, правительству еще предстоит рассмотреть - это может произойти уже в январе.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņās
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