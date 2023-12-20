Силиня: Не всем людям нужны паспорта

Силиня призналась, что планируемое повышение цен на получение паспорта существенное, но оснований для большого беспокойства нет, поскольку не всем людям нужен этот документ. Это относится лишь к тем, кто хочет поехать в третьи страны, т. е. у них достаточно денег, чтобы позволить себе это.

С другой стороны, для некоторых групп населения будут сохранены скидки на получение паспорта, добавила политик.

Как сообщалось, с февраля следующего года Латвия начнет выдавать паспорта нового образца, поэтому с 12 февраля плата за выдачу паспортов увеличится вдвое, следует из подготовленных МВД поправок к правилам Кабинета министров.

Паспорта текущих моделей Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) стало выдавать в 2015 году. Защита от подделки документов, удостоверяющих личность, в процессе их использования снижается, поэтому для уменьшения рисков модель удостоверений личности необходимо периодически совершенствовать, изменяя дизайн и внедряя средства защиты от подделки нового поколения, сообщают в PMLP.