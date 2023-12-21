Издание The Economist назвало страну, в которой произошли наибольшие улучшения в 2023 году. По мнению редакции The Economist, эта честь принадлежит Греции.
Издание указывает, что в целом 2023 год войдет в историю как достаточно неудачный.
Но, несмотря на это, два блока стран заслуживают особого упоминания. Первый состоит из стран, которые противостоят агрессии со стороны своих соседей.
"Нельзя сказать, что жизнь в Украине улучшилась, но страна героически продолжает борьбу с военной машиной Владимира Путина, несмотря на колебания своих западных сторонников", - пишет The Economist.
Издание также пишет о Молдове, которая не поддается попыткам запугивания со стороны России, а также отмечает путь Финляндии и Швеции в НАТО.
"Несколько азиатских стран остались непоколебимы перед лицом китайской агрессии, часто в сотрудничестве с США. Филиппины защищали свои морские границы и правопорядок на море от гораздо более крупных китайских кораблей. В августе Япония и Южная Корея отложили в сторону свои исторические разногласия, чтобы углубить сотрудничество. А островное государство Тувалу, где проживает всего 11 000 человек, только что подписало соглашение с Австралией о защите своего населения от изменения климата, включая гарантию безопасности, чтобы страна не попала под контроль Китая", - говорится в публикации.
Ко второй группе стран относятся те страны, которые внутри страны выступают за демократию и либеральные ценности. К ним относятся Либерия и Восточный Тимор. На мгновение надежда также вспыхнула в таких странах, как Таиланд и Турция, где политическая оппозиция заняла решительную позицию против автократических режимов, правящих в этих странах в прошлом году, но пока без особого успеха.
Еще три страны вернулись к более умеренной политике после "бурного" периода: Бразилия, Польша и Греция.
"2023 год был особенно знаменательным для Польши: ее экономика выдержала шок от войны в соседней стране, она продолжала принимать почти миллион украинских беженцев, а также продолжала политику сдерживания России, подняв расходы на оборону выше 3% от ВВП и тем самым подавая пример самым скупым союзникам по НАТО", - пишет The Economist.
"Но самой большой проблемой страны было доминирование популистской националистической партии "Право и справедливость" (PiS). За восемь лет правления партии независимость судов была ослаблена, в государственные СМИ были назначены лоялисты.
В октябре избиратели вытеснили PiS из правительства, проголосовав за несколько оппозиционных партий", - добавили в журнале.
The Economist утверждает, что под руководством Дональда Туска Польша будет сильным кандидатом на редакционную должность в следующем году.
В этом году победителем была признана Греция, во многом преодолевшая последствия тяжелого финансового кризиса, переизбравшая стабильное правительство после периода политического радикализма и принявшая внешнюю политику, ориентированную на США и Евросоюз (ЕС).
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