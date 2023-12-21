Ко второй группе стран относятся те страны, которые внутри страны выступают за демократию и либеральные ценности. К ним относятся Либерия и Восточный Тимор. На мгновение надежда также вспыхнула в таких странах, как Таиланд и Турция, где политическая оппозиция заняла решительную позицию против автократических режимов, правящих в этих странах в прошлом году, но пока без особого успеха.

Еще три страны вернулись к более умеренной политике после "бурного" периода: Бразилия, Польша и Греция.

"2023 год был особенно знаменательным для Польши: ее экономика выдержала шок от войны в соседней стране, она продолжала принимать почти миллион украинских беженцев, а также продолжала политику сдерживания России, подняв расходы на оборону выше 3% от ВВП и тем самым подавая пример самым скупым союзникам по НАТО", - пишет The Economist.

"Но самой большой проблемой страны было доминирование популистской националистической партии "Право и справедливость" (PiS). За восемь лет правления партии независимость судов была ослаблена, в государственные СМИ были назначены лоялисты.

В октябре избиратели вытеснили PiS из правительства, проголосовав за несколько оппозиционных партий", - добавили в журнале.

The Economist утверждает, что под руководством Дональда Туска Польша будет сильным кандидатом на редакционную должность в следующем году.

В этом году победителем была признана Греция, во многом преодолевшая последствия тяжелого финансового кризиса, переизбравшая стабильное правительство после периода политического радикализма и принявшая внешнюю политику, ориентированную на США и Евросоюз (ЕС).

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