Рижский архиепископ призвал не дискриминировать русский язык

Также, по мнению служителя церкви, русский язык в Латвии должен пользоваться теми же правами, что и другие языки нацменьшинств, но не должен иметь привилегированного статуса.

По словам Станкевича, во времена советской оккупации он 12 лет работал инженером. В те времена русский язык имел статус привилегированного и вся документация велась именно на нем.

"В сегодняшней ситуации это ненормально. Государственный язык - латышский. И это единственное место, где латыши могут его развивать. Русский язык имеет право на существование, имеет те же права, что и любой другой язык нацменьшинств, но не может быть привилегированным по отношению к другим языкам", - заявил архиепископ.

Когда журналисты спросили митрополита о кампании по дерусификации Латвии Atkrievisko Latviju, он заявил, что сеять вражду - грех.

"Я уже неоднократно говорил публично, что использовать в политических целях травлю друг друга на национальной почве является грехом с точки зрения церкви. И это преступление с точки зрения безопасности государства", - сказал Станкевич. По его словам, настало тревожное время, и латвийцам нужно блюсти единство и "стараться, чтобы все смотрели в одном направлении".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!