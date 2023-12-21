Сейм концептуально поддержал передачу Дома Москвы в госсобственность

В законопроекте оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности, и последующие действия. Законопроект предусматривает, что недвижимость переходит в государственную собственность свободной от любых обременений, то есть государство не продолжает и не перенимает никаких обязательств, вытекающих из действий, совершенных прежним собственником и связанными с ним лицами. Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, а оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, а решение о дальнейших действиях с ним принимает Кабинет министров. Законопроект также обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.

Переходные правила законопроекта предусматривают, что Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях с недвижимостью, при этом необходимо рассмотреть возможности использования здания для оказании помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости.

Также сообщалось, что после перехода в собственность государства здания "Дом Москвы" в Риге, на ул. Марияс, из бюджета потребуется около 495 395 евро на ежегодные расходы по его содержанию.

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