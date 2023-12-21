Дорогие паспорта: в правительство будет передан только обоснованный проект, заявило МВД

Сейчас действуют прежние пошлины за изготовление паспортов, и окончательное решение об изменении размера пошлин может принять только Кабинет министров.

Задача управления по делам гражданства и миграции (PMLP) - провести процедуру закупки и обеспечить публичное обсуждение идеи. Только после этого она попадет в министерства и на стол правительства, отметил министр.

"Продвигаемый PMLP вопрос об изменениях размера пошлин за паспорт не будет направлен в Кабинет министров для принятия окончательного решения до тех пор, пока PMLP не обеспечит обоснованное и детальное разъяснение как обществу в целом, так и мне как политически ответственному за эту сферу должностному лицу", - отметил Козловскис.

Необоснованное удорожание расходов не поддержат ни Козловскис, ни правительство в целом.