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Видео ⟩ В Страупе грузовик врезался в газозаправочную станцию

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В Страупе грузовик врезался в газозаправочную станцию
В Страупе грузовик врезался в газозаправочную станцию Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером в четверг, 21 декабря, в Страупе, на заправке Viada, грузовик врезался в газозаправочную станцию ​​и вызвал утечку газа, следует из информации, опубликованной очевидцами в соцсетях.

Как понятно из видео, на месте происшествия работают газовая служба, пожарные и полиция. Ожидается транспорт, который сможет откачать газ из поврежденного бака.

Редакция связалась с Госполицией с запросом о комментарии относительно инцидента.

Видео: В Страупе грузовик врезался в газозаправочную станцию

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