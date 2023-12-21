Как понятно из видео, на месте происшествия работают газовая служба, пожарные и полиция. Ожидается транспорт, который сможет откачать газ из поврежденного бака.

Редакция связалась с Госполицией с запросом о комментарии относительно инцидента.

Видео: В Страупе грузовик врезался в газозаправочную станцию

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