Вечером в четверг, 21 декабря, в Страупе, на заправке Viada, грузовик врезался в газозаправочную станцию и вызвал утечку газа, следует из информации, опубликованной очевидцами в соцсетях.
Как понятно из видео, на месте происшествия работают газовая служба, пожарные и полиция. Ожидается транспорт, который сможет откачать газ из поврежденного бака.
Редакция связалась с Госполицией с запросом о комментарии относительно инцидента.
Видео: В Страупе грузовик врезался в газозаправочную станцию
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!