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Почему муж пропавшей Анны Янсоне адресует ей сообщения в социальных сетях?

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Анна Янсоне.
Анна Янсоне. Фото: No privātā arhīva

Муж пропавшей Анны Янсоне лаконично написал в соцсети "Х":  ищу Анну. С момента исчезновения Анны прошло чуть больше полутора месяцев. Что происходит сейчас? Об этом читайте в интервью журналу TVNET+.
 

Юрис Эвертовскис, муж Анны, время от времени обращается к ней в своих постах в соцсетях: "Дорогая! Как ты красишь ногти, как мама?", "Любимая! Мне жаль, что у меня не было сил подготовиться ко дню рождения. Но рождественский подарок уже ждет тебя".

"Может быть у нее есть доступ к соцсетям и она увидит, что я ей пишу? Я специально ставлю теги. Я не могу позвонить или написать ей электронное письмо. Может быть, она боится подключаться к каким-то своим аккаунтам. Но если у нее где-то то есть доступ в Интернет, возможно, она сможет прочитать такие  сообщения", - говорит Юрис. 

Каковы версии исчезновения Анны? Что с маленькой Луизой, двухмесячной дочерью Анны и Юра? Что случилось с Анной?

Об этом читайте в интервью в журнале TVNET+.

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