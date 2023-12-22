Почему муж пропавшей Анны Янсоне адресует ей сообщения в социальных сетях?

Юрис Эвертовскис, муж Анны, время от времени обращается к ней в своих постах в соцсетях: "Дорогая! Как ты красишь ногти, как мама?", "Любимая! Мне жаль, что у меня не было сил подготовиться ко дню рождения. Но рождественский подарок уже ждет тебя".

"Может быть у нее есть доступ к соцсетям и она увидит, что я ей пишу? Я специально ставлю теги. Я не могу позвонить или написать ей электронное письмо. Может быть, она боится подключаться к каким-то своим аккаунтам. Но если у нее где-то то есть доступ в Интернет, возможно, она сможет прочитать такие сообщения", - говорит Юрис.

Каковы версии исчезновения Анны? Что с маленькой Луизой, двухмесячной дочерью Анны и Юра? Что случилось с Анной?

Об этом читайте в интервью в журнале TVNET+.

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