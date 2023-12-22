"Моя главная цель - по-прежнему защищать Анну, а не устраивать какие-то поминальные беседы или оправдываться перед самим собой", - говорит муж пропавшей Анны Янсоне Юрис Эвертовскис. Мы встречаемся незадолго до Рождества. Скорее всего, это будет первое Рождество без Анны. Скорее всего.

Если она где-то находится с выходом на какие-то ресурсы связи, может быть, таким образом могу ей что-то написать. Эти сообщения адресованы ей. Именно Анне. Я не могу позвонить или написать письмо на электронную почту, которую бы она прочитала. Может быть, она боится подключаться к своим аккаунтам. Если она где-то с выходом в интернет, может быть, она такие сообщения может прочитать.