СМИ: Латвия пустила на самотек улучшение демографии

Цели и меры по их реализации определены, однако многие графы, в которых предусмотрено финансовое обеспечение, в упомянутом документе пусты, и это касается в том числе улучшения демографии.

Стесненность финансовой ситуации подтверждает предусмотренный в следующем году объем поддержки для детей и семей, который на заседании подкомиссии Сейма по демографии, детским и семейным делам представило Министерство благосостояния: пособие по уходу за детьми с инвалидностью и целиакией выросло со 106,72 до 160 евро, увеличено финансирование для детей с тяжелыми и функциональными нарушениями (государство выделило им 5 млн евро), ста детям с расстройствами аутического спектра будут обеспечены услуги реабилитации (иглотерапия) на общую сумму 600 000 евро, зарплата ассистентов и сопровождающих поднята до 5,37 евро за час (ранее 4,79 евро), поддержаны меры внесемейной опеки над молодежью до 24 лет и некоторые другие.

Минблаг обещает в следующем году пересмотреть различные виды пособий и проинформировать Сейм о предлагаемых изменениях, в том числе касающихся опекунов и приемных семей.

Руководитель комиссии Угис Митревиц, впрочем, не скрывал недовольства проделанной Минблагом работой по реализации основных установок - особенно разделом восстановления населения - с учетом того, каковы сейчас демографические показатели:

"Мы вымираем, но до сих пор непонятно, как способствовать рождаемости.

С тех пор, как был ликвидирован Межведомственный координационный центр, который заботился об этом, и вопрос в свое ведение взял Минблаг, за год не был создан документ, содержащий данные, анализ, выводы, прогнозы, расчеты".

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