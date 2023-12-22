Как блистать в праздники? Упругая кожа и сияющий вид

В Рождество все хотят блистать по-настоящему и отлично выглядеть на праздничных фото. Как позаботиться о коже лица, чтобы она блестела и была здоровой? Рекомендует специалист по косметике.
В зимний период кожа лица подвергается особенно сильной нагрузке – влажность, порывы ветра и пониженная температура воздуха на улице в сочетании с сухим воздухом помещений и витающими вокруг вирусами и бактериями, являются для нее настоящим испытанием. Кожа может выглядеть сероватой, тусклой, сухой, грубой, поскольку процессы обновления клеток и обмен веществ также замедляются в это время. Чтобы кожа была здоровой и сияющей, за ней нужно тщательно ухаживать, полноценно очищая, увлажняя и защищая от неблагоприятного воздействия окружающей среды", – говорит консультант Apotheka по косметике Арта Богданова.
Готовьтесь к праздникам заранее
- Забота о себе и иммунитете. Для здоровой кожи лица требуется сон, регулярная физическая активность, вода и сбалансированное питание. Рекомендуется выбирать продукты, богатые антиоксидантами, мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, а также пробиотиками и пребиотиками. В свою очередь, вода помогает доставлять необходимые питательные вещества и кислород в более глубокие слои кожи, чтобы кожа могла полностью восстановиться и выглядеть здоровой.
- Для упругой кожи лица. Загрязнение окружающей среды делает кожу серой и уменьшает ее естественное сияние, но под воздействием более низких температур на улице и сухого воздуха в помещении кожа усиленно теряет влагу. Для тонуса кожи полезными будут кремы, сыворотки и косметические средства с такими активными веществами, как коллаген, пептиды, эластин, витамины (Е, А (ретинол), С, F, К, В3 или ниацинамид), Q10, пробиотики, а также жирные кислоты омега-3 и 9. В свою очередь, продукты, содержащие гиалуроновую кислоту, аллантоин, маннозу, рамнозу, глицерин, пантенол, мочевую кислоту, гликолевую кислоту карбоновой кислоты, полифенолы или масло ши, лучше увлажнят кожу. Также рекомендуется раз в неделю делать отшелушивание и использовать маски. Кроме того, утром или вечером можно самостоятельно выполнять массаж лица, а в течение дня увлажнять кожу термальными водами для лица, которые выпускаются в виде аэрозолей – они не только увлажнят кожу лица, но и освежат и оживят ее.
- Для блеска глаз. Лучшим средством для сияющих глаз является полноценный сон, однако, если выспаться не удалось, можно воспользоваться интенсивными масками и специальными сыворотками для области вокруг глаз. Они содержат минералы, кофеин, растительные экстракты, гиалуроновую кислоту и светоотражающие пигменты, быстродействующие заполнители морщин, которые уменьшают отечность, темные круги под глазами, разглаживают и осветляют кожу. Маску для глаз можно использовать одновременно с маской для лица. Отек глаз также уменьшают прохладные компрессы, а одноразовые маски-пластыри или так называемые патчи, окажут моментальный эффект.
- Ревизия косметики. Если в повседневности косметика используется редко, перед праздниками было бы целесообразно проверить сроки годности продуктов – продукты с истекшим сроком годности использовать больше нельзя, так как может измениться их эффект, что, в свою очередь, может повлиять на здоровье кожи лица, например, вызвать раздражение или сыпь. Не используйте косметические средства, даже если они изменили свой первоначальный вид – цвет, запах или консистенцию. Приобретая новые средства, желательно опробовать их минимум за неделю до предполагаемого мероприятия.
В праздники – что делать, и чего не делать
Даже если вы заранее подготовились к празднику, в день торжества иногда случаются неожиданности.
- Ой, герпес! При возникновении первых симптомов герпеса в области губ, а именно зуда, покалывания или жжения, следует немедленно использовать лекарственные средства или специальные мази, которые окажут действие на пораженный вирусом участок и уменьшат размеры неприятного высыпания. Полностью замаскировать герпес невозможно из-за его структуры, но есть несколько приемов сделать его менее заметным, например, наложив специальный пластырь, который будет лечить и увлажнять, а также позволит наносить поверх него декоративную косметику. Если герпес уже находится в стадии струпа, на него можно нанести содержащую декспантенол мазь, чтобы смягчить его, а затем консилер, чтобы нейтрализовать покраснение. После контакта с пораженной вирусом зоной руки и косметические инструменты необходимо вымыть.
- Как бороться с высыпаниями. Наступили праздники, и как по сговору на коже появились высыпания или выскочил прыщ. На область покраснений можно нанести корректор с зеленым пигментом, который нейтрализует тон высыпаний, и их будет легче замаскировать тональным кремом. В аптеках также доступны специальные средства от прыщей с антибактериальным эффектом, которые одновременно и заживляют, и маскируют, поэтому перед нанесением консилера или тонального крема не потребуется использовать дополнительный корректор цвета. Существуют также специальные гели, которые помогают уменьшить размеры прыщей, способствуя их подсушиванию и заметно разглаживая кожу.
- Будьте осторожны с экспериментами в последнюю минуту. Существует бесчисленное множество косметических процедур, улучшающих внешний вид и здоровье кожи, однако, если какая-либо процедура не использована ранее, например самотонирующие средства, ваксинг или пилинги кожи, лучше не откладывать их на последний момент, чтобы излишне не стимулировать кожу и не предоставить ей достаточно времени для регенерации. Пилинг рекомендуется проводить за несколько дней, он поможет удалить мертвые клетки рогового слоя и скопившуюся грязь с поверхности кожи, придавая коже более здоровый и сияющий вид.
- Не ложитесь спать с макияжем. Как бы сильна не была усталость, совершенно точно нельзя ложиться спать с неснятым макияжем и неочищенной кожей лица. Консультант Apotheka по косметике Арта Богданова напоминает, что неочищенная кожа лица закупоривает и расширяет поры, могут возникнуть воспаления и отеки, в том числе на веках. В результате кожа не может восстановиться, на пораженных прыщами участках начинают появляться образования, а также может ухудшаться общее состояние кожи, может развиться экзема, розацеа или дерматит. Поэтому даже после праздничного бала неотъемлемым является ежевечерний ритуал очищения кожи – снятие макияжа, умывание и тонизация лица.
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