Как блистать в праздники? Упругая кожа и сияющий вид

В зимний период кожа лица подвергается особенно сильной нагрузке – влажность, порывы ветра и пониженная температура воздуха на улице в сочетании с сухим воздухом помещений и витающими вокруг вирусами и бактериями, являются для нее настоящим испытанием. Кожа может выглядеть сероватой, тусклой, сухой, грубой, поскольку процессы обновления клеток и обмен веществ также замедляются в это время. Чтобы кожа была здоровой и сияющей, за ней нужно тщательно ухаживать, полноценно очищая, увлажняя и защищая от неблагоприятного воздействия окружающей среды", – говорит консультант Apotheka по косметике Арта Богданова.