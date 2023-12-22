Как правильно приготовить серый горох?

Оптимальное время замачивания - не менее 12 часов.

Если вы забыли замочить горох накануне вечером, его можно замочить и утром в праздник, чтобы приготовить вечером.

Однако есть немало хозяек, которые горох вообще не замачивают, а сразу отваривают. Если горох из последнего урожая, то ничего страшного не произойдет, но время варки может увеличиться на 10-20 минут.

Что делать, если горох не разваривается?

Чайная ложка пищевой соды поможет гороху быстрее развариться. Многие хозяйки кладут соду уже в начале приготовления. Но если горох не залежавшийся и хорошо замочен, в этом нет особой необходимости. Поскольку сода немного влияет на вкус, в обычных ситуациях можно обойтись и без нее.

Отварной серый горох Фото: пресс-фото, z/s Zutiņi

Продолжительность варки гороха обычно составляет 40-60 минут. Если время уже существенно зашкаливает за час, можно добавить соду.

Соль кладут в самом конце, незадолго до готовности гороха, потому что если добавить ее вначале - это продлит время приготовления.

Что делать, если горох не съели?

Часто бывает, что среди жаркого, капусты и праздничных пирогов скромный горох теряется и его не едят - в итоге после застолья много остается. Отварной горох можно очень удобно заморозить, чтобы он мог пригодиться в будущем. Некоторые хозяйки замораживают его уже порционно вместе с кусочками шпека. Потом можно давать на работу мужу, чтобы разогревал в микроволновой печи.

Серый горох с луком и шпеком Фото: пресс-фото, z/s Zutiņi