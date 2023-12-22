NVD не будет заключать договоры с семейными врачами только на два месяца

Однако днем 21 декабря семейные врачи начали получать телефонные звонки от сотрудников NVD с угрозами, что 28 декабря будет опубликован список семейных врачей, пациентам которых предстоит искать другого семейного врача со 2 января.

Поясняя ситуацию, NVD отмечает, что в заботе об интересах пациентов и доступности услуг NVD начала индивидуальные беседы с семейными врачами, которые еще не заключили договор об оказании оплачиваемых государством услуг с 1 января 2024 года и не предоставили NVD ответ о планах относительно его заключения.

NVD поясняет, что сотрудники службы связываются с семейными врачами по телефону с целью выяснить планы семейного врача относительно заключения договора, а также информируют, что если договор не заключен, то практика семейного врача не сможет оказывать оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Это делается с целью своевременного выявления тех практик семейных врачей, которые не планируют заключать договор, чтобы можно было планировать доступность услуг и обеспечить информацию зарегистрированным в этих практиках пациентам.

Кроме того, NVD хочет убедиться, что врач, например, не планирует заключать договор в последние дни декабря, так как технически подписанный договор может быть отправлен и 31 декабря. Во время телефонной беседы сотрудники NVD также выясняют, получил ли врач договор и ознакомился ли с ним.

В беседе NVD информирует врачей о том, что планирует в конце декабря предоставить жителям информацию о практиках семейных врачей, которые с 1 января перестанут предоставлять оплачиваемые государством услуги. Список будет опубликован на сайте NVD, и информация жителям будет предоставляться также по бесплатному информационному телефону службы 80001234.

Пациентам тех практик семейных врачей, которые со следующего года перестанут оказывать оплачиваемые государством услуги, будут обеспечены альтернативные возможности получения услуг, в том числе выдача рецептов на лекарства, открытие и закрытие листов нетрудоспособности, медицинская помощь в острых и других случаях, отмечает NVD.

Служба также напоминает, что Минздрав создал рабочую группу по укреплению первичного здравоохранения. В ее работе также задействованы представители Ассоциаций семейных врачей. Целью рабочей группы является выработка взаимосогласованных предложений по основным направлениям и достижимым результатам укрепления первичного здравоохранения.

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