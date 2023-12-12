Платный визит к семейному врачу может стоить до 40 евро

Он пояснил, что, по расчетам ассоциаций семейных врачей, со следующего года государственное финансирование семейных врачей сократится на 13%, что примерно равно сумме, необходимой для одного рабочего дня в неделю.

Кроме того, до сих пор семейные врачи получали средства на замещение во время отпусков. В новом государственном предложении это также не предусмотрено, а значит, врачам придется отказаться от отпускных, чтобы выплатить их коллеге, который подменит врача на время отпуска, объясняет Жигурс. Аналогичным образом если врач заболеет и ему потребуется замена, финансирование тоже не предусмотрено. Деньги на оплату больничного за первые девять дней придется выплатить замещающему врачу.