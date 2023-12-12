Платный визит к семейному врачу может стоить до 40 евро

В пятый день недели, который семейные врачи планируют назначить днем платных посещений, плата за визит может составить от 30 до 40 евро, сообщил агентству LЕТА семейный врач из Алуксне Янис Жигурс.
Он пояснил, что, по расчетам ассоциаций семейных врачей, со следующего года государственное финансирование семейных врачей сократится на 13%, что примерно равно сумме, необходимой для одного рабочего дня в неделю.
Кроме того, до сих пор семейные врачи получали средства на замещение во время отпусков. В новом государственном предложении это также не предусмотрено, а значит, врачам придется отказаться от отпускных, чтобы выплатить их коллеге, который подменит врача на время отпуска, объясняет Жигурс. Аналогичным образом если врач заболеет и ему потребуется замена, финансирование тоже не предусмотрено. Деньги на оплату больничного за первые девять дней придется выплатить замещающему врачу.
По словам Жигурса, обязанности семейных врачей возрастают, поскольку заболевают и специалисты, а значит, их пациентов должен обслуживать семейный врач. Например, единственный хирург в поликлинике в Алуксне заболел, поэтому пациенты, которым нужны перевязки, приходят к семейному врачу. Кроме того, теперь семейным врачам приходится оформлять документы для Государственной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности, чтобы люди могли получать социальные пособия. Это огромное количество бумажной работы, которая не имеет никакого отношения к первичной медицинской помощи.
Семейный врач получает деньги за каждого зарегистрированного в его практике пациента, и эта сумма должна покрывать все дополнительные обязанности, возложенные на врачей государством, считает Жигурс. "У специалиста есть установленная государством квота - например, пять пациентов, оплачиваемых государством. Он может закрыть дверь или принять шестого пациента на платной основе. Семейный врач не может закрыть дверь в будний день, если к нему пришел пациент с острым заболеванием", - говорит Жигурс.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил в программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос", что невозможно представить, чтобы семейные врачи работали четыре дня в неделю, так как врачей уже и так не хватает.
Абу Мери отметил, что с врачами, которые отказываются работать пять дней в неделю, государство может не заключить договоры. Также он обещал найти средства для поддержки семейных врачей, особенно в зимние месяцы.
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