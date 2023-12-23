Мобилизация еще 500 тысяч человек - справится ли Украина?

Влияние мобилизации на экономику

Впрочем, дополнительная мобилизация нуждается в экономических ресурсах. Как пояснил Зеленский, призыв 500 тысяч человек будет стоить бюджету около 500 миллиардов гривен, и пока не понятно, откуда взять средства. "Один воин - шесть человек. Это шесть человек в гражданской жизни, уплачивающие налоги. Поэтому просто 500 тысяч человек умножьте на шесть. И поймите, как мне, правительству, всем нам найти плюс три миллиона... Плюс три миллиона налогоплательщиков с января месяца", - подчеркнул президент.

По подсчетам старшего экономиста общественной организации СASE-Украина, специализирующейся на исследовании макроэкономической политики, Владимира Дубровского только на зарплату мобилизованным нужно около 170 миллиардов гривен в год. "Если взять среднюю зарплату в 30 тысяч в месяц - это выходит в год 360 тысяч на каждого. То есть 170 миллиардов гривен в год. Кроме того, этих людей нужно вооружить, дать еду, одежду, оснащение", - отмечает DW Дубровский.

В то же время, по мнению экономиста, мобилизация еще 500 тысяч человек приведет к падению ВВП примерно на 10 процентов, ведь в стране будет отсутствовать по крайней мере четверть активной рабочей силы. До полномасштабной войны во всех секторах экономики Украины работало около 10 миллионов человек, около половины из них была занята в частном секторе, который фактически создает большую часть добавленной стоимости, говорит Дубровский. Сейчас эта цифра уменьшилась. "Ведь несколько миллионов человек находятся в эвакуации и, по крайней мере, несколько сотен тысяч уже служат. У крупного бизнеса мобилизовано уже около 13 процентов всего персонала", - говорит он.

Решение о дополнительной мобилизации еще не принято

Когда будет принято решение о дополнительной мобилизации в Украине, пока неизвестно. Как сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, дискуссии продолжаются. "Названные цифры действительно нужны - по замыслу наших военных - для нашей безопасности. Но речь идет не о ситуации "сегодня - на сегодня". Говорится о том, что за определенный период времени, скорее всего, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество наших граждан для защиты нашей страны", - подчеркнул он в эфире национального телемарафона.