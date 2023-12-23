Глава МВД: Эстония готова доставить Украине ее граждан, подлежащих мобилизации

По словам министра внутренних дел, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.

Ляэнеметс намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", - добавил министр внутренних дел.

Украина не обращалась к правительству Эстонии по теме возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел - прим. ред.) об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

Германия, в свою очередь, отказалась экстрадировать в Украину беженцев для призыва в армию. Однако в Эстонии мнение иное, сообщает программа Эстонского общественного телевидения ETV "Актуальная камера".