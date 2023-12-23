Россия создала фиктивную авиакомпанию для перевозки нелегальных мигрантов в Европу через Минск

Компания Southwind Airlines базируется в турецком городе Анталья и была образована после начала полномасштабного вторжения России в Украину, однако три ее самолета и большинство ее сотрудников принадлежат московской авиакомпании Nordwind Airlines.

Как сообщает Bild, Nordwind Airlines принадлежит туристической компании Pegas Touristik, а ее владельцами являются граждане России с турецкими корнями.

Белорусские власти недавно объявили об открытии прямых рейсов из Стамбула в Минск. Билет на этот рейс стоит 125 евро, а время полета на два часа меньше, чем у компании "Белавиа", которая из-за санкций не может выполнять рейсы в Евросоюз.

Bild пишет, что этот рейс более быстрый, поскольку созданная в Турции фейковая компания может воспользоваться прямым маршрутом через Польшу, а белорусские авиакомпании вынуждены делать большой крюк над Россией.

Bild, ссылаясь на польские власти, отмечает, что новые рейсы являются попыткой обойти санкции и шагом на пути к организации планового притока мигрантов через Россию и Беларусь для углубления миграционного кризиса.

Варшава убеждена, что Москва и Минск активизируют "гибридную операцию", чтобы углубить миграционный кризис и тем самым усугубить политический кризис в странах Запада, особенно в Германии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!