Центризбирком России утверждает, что в документах журналистки Екатерины Дунцовой, которая объявила о выдвижении на выборы президента РФ, обнаружено более 100 ошибок, сообщает Deutsche Welle. Так, среди ошибок неправильно указанное отчество и неправильно указанный номер паспорта.
Видео ⟩ Российский ЦИК отказался допустить конкурентку Путина до сбора подписей на выборы президента (1)
Центризбирком России не разрешил журналистке Екатерине Дунцовой из Ржева собрать подписи в поддержку ее самовыдвижения на пост президента России. Об этом сообщил в субботу, 23 декабря, Telegram-канал Ateo Breaking, которым управляет доверенное лицо Дунцовой.
В ЦИК заявляют, что в документах Дунцовой обнаружено более сотни ошибок, в связи с чем ее инициативную группу не удалось зарегистрировать. Одним из примеров ошибок является то, что в одном из документов отчество "Валерьевна" написано как "Валериевна". Кроме того, по информации ЦИК, нотариус, заверявший документы, допустил ошибки, например, указал неправильный номер паспорта организатора собрания инициативной группы.
"Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас еще все впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт - это все равно опыт", - сказала в конце заседания глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Как заметила "Медуза", теми же словами Памфилова в 2017 году отказала Алексею Навальному.
«Вы молодая женщина, у вас все еще впереди». ЦИК отказался допустить Екатерину Дунцову до сбора подписей на выборах президента РФhttps://t.co/wIMbzNrIpU— The Insider (@the_ins_ru) December 23, 2023
«Вы женщина молодая, у вас всё впереди». ЦИК отказался допустить Екатерину Дунцову до сбора подписей на выборах президента РФ.— ЭХО (@echofm_online) December 23, 2023
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Видео: онлайн-трансляция заседания ЦИК pic.twitter.com/t47iD12Xyl
20 декабря Екатерина Дунцова подала документы на регистрацию своей инициативной группы в Центральную избирательную комиссию. ЦИК должен был рассмотреть пакет документов и принять решение в течение 5 дней. Дунцова заявила, что оснований для отказа в регистрации нет. При этом она сообщила, что в случае отказа инициативная группа не сможет провести повторное заседание.
Вскоре после того, как Дунцова заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах, ее вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал все переводы на ее имя. К нотариусу, заверившему протокол о регистрации инициативной группы Дунцовой, пришли инспекторы Минюста.
16 ноября Дунцова заявила, что собирается баллотироваться на пост президента России. Свое решение она объяснила тем, что "за последние десять лет страна пошла не в том направлении: в сторону не развития, а в сторону самоуничтожения".
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