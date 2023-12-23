«Вы женщина молодая, у вас всё впереди». ЦИК отказался допустить Екатерину Дунцову до сбора подписей на выборах президента РФ.



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Видео: онлайн-трансляция заседания ЦИК pic.twitter.com/t47iD12Xyl — ЭХО (@echofm_online) December 23, 2023

20 декабря Екатерина Дунцова подала документы на регистрацию своей инициативной группы в Центральную избирательную комиссию. ЦИК должен был рассмотреть пакет документов и принять решение в течение 5 дней. Дунцова заявила, что оснований для отказа в регистрации нет. При этом она сообщила, что в случае отказа инициативная группа не сможет провести повторное заседание.

Вскоре после того, как Дунцова заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах, ее вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал все переводы на ее имя. К нотариусу, заверившему протокол о регистрации инициативной группы Дунцовой, пришли инспекторы Минюста.

16 ноября Дунцова заявила, что собирается баллотироваться на пост президента России. Свое решение она объяснила тем, что "за последние десять лет страна пошла не в том направлении: в сторону не развития, а в сторону самоуничтожения".

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