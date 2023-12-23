Видео ⟩ В Алматы автобус въехал в толпу людей. Перед этим водителя избил пассажир

В пятницу, 22 декабря, в казахстанском городе Алматы пассажир автобуса ударил водителя по голове, после чего та потеряла сознание. Неуправляемый автобус вызвал трагическое ДТП, сообщает "Медуза".
Местные СМИ сообщают, что в результате аварии три человека погибли и четверо получили ранения.
On the evening of December 22, an accident occurred on Rayymbek Avenue at the stop of City Hospital No. 7.— The Truth of Kazakhstan (ORDA.KZ Media) (@Ordakazakhstan_) December 23, 2023
A passenger of the shuttle bus No. 47 struck the driver, who lost consciousness. pic.twitter.com/WTIlITGZbL
Полиция Казахстана сообщает, что в 18:15 по местному времени в 47 автобусе произошел конфликт между пассажиром и водителем. Мужчина ударил водителя по голове, в результате чего она потеряла сознание.
Свидетели говорят, что пассажир ударил водителя кулаком после того, как та неправильно посчитала деньги.
В результате автобус потерял управление, наехал на стоявших у остановки людей и столкнулся с четырьмя автомобилями.
Подозреваемый в нападении на водителя задержан. Ему грозит восемь лет лишения свободы.
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