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Видео ⟩ В Алматы автобус въехал в толпу людей. Перед этим водителя избил пассажир

rus.tvnet.lv
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В Алматы автобус въехал в толпу людей. Перед этим водителя избил пассажир
В Алматы автобус въехал в толпу людей. Перед этим водителя избил пассажир Фото: Ekrānuzņēmums no video/The Truth of Kazakhstan (ORDA.KZ Media)/"X"

В пятницу, 22 декабря, в казахстанском городе Алматы пассажир автобуса ударил водителя по голове, после чего та потеряла сознание. Неуправляемый автобус вызвал трагическое ДТП, сообщает "Медуза".

Местные СМИ сообщают, что в результате аварии три человека погибли и четверо получили ранения.

Полиция Казахстана сообщает, что в 18:15 по местному времени в 47 автобусе произошел конфликт между пассажиром и водителем. Мужчина ударил водителя по голове, в результате чего она потеряла сознание.

Свидетели говорят, что пассажир ударил водителя кулаком после того, как та неправильно посчитала деньги.

В результате автобус потерял управление, наехал на стоявших у остановки людей и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Подозреваемый в нападении на водителя задержан. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

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