Видео ⟩ В Алматы автобус въехал в толпу людей. Перед этим водителя избил пассажир

Местные СМИ сообщают, что в результате аварии три человека погибли и четверо получили ранения.

On the evening of December 22, an accident occurred on Rayymbek Avenue at the stop of City Hospital No. 7.



A passenger of the shuttle bus No. 47 struck the driver, who lost consciousness. pic.twitter.com/WTIlITGZbL — The Truth of Kazakhstan (ORDA.KZ Media) (@Ordakazakhstan_) December 23, 2023

Полиция Казахстана сообщает, что в 18:15 по местному времени в 47 автобусе произошел конфликт между пассажиром и водителем. Мужчина ударил водителя по голове, в результате чего она потеряла сознание.

Свидетели говорят, что пассажир ударил водителя кулаком после того, как та неправильно посчитала деньги.

В результате автобус потерял управление, наехал на стоявших у остановки людей и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Подозреваемый в нападении на водителя задержан. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

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