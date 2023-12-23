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Видео ⟩ "Инге и Интарсу - горько!" Интарс Бусулис с женой отметили серебряную свадьбу

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Intars Busulis/"Instagram"

Латвийский музыкант Интарс Бусулис и его жена Инга поженились 25 лет назад 22 декабря. Сам Интарс в Instagram поделился воспоминаниями об этом красивом дне.

"В эту дату несколько лет назад произошло то, что должно было произойти. Инте и Интарсу - горько!" - написал Бусулис.

Интарс поделился видеороликом, в который были включены кадры из ЗАГСа, первый танец новобрачных, музыкальное представление и посиделки за свадебным столом. Видео завершается кадром из сегодняшнего дня, показывающего, как они изменились за 25 лет.

Пара воспитывает четырех детей.

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