Видео ⟩ "Инге и Интарсу - горько!" Интарс Бусулис с женой отметили серебряную свадьбу

Латвийский музыкант Интарс Бусулис и его жена Инга поженились 25 лет назад 22 декабря. Сам Интарс в Instagram поделился воспоминаниями об этом красивом дне.
"В эту дату несколько лет назад произошло то, что должно было произойти. Инте и Интарсу - горько!" - написал Бусулис.
Интарс поделился видеороликом, в который были включены кадры из ЗАГСа, первый танец новобрачных, музыкальное представление и посиделки за свадебным столом. Видео завершается кадром из сегодняшнего дня, показывающего, как они изменились за 25 лет.
Пара воспитывает четырех детей.
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