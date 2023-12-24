Видео ⟩ Президент и премьер-министр поздравили латвийцев с праздником

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня поздравляют жителей с праздником, следует из публикаций высших должностных лиц страны в микроблоге X.
Ринкевич желает согражданам, чтобы сбылись их большие и маленькие мечты и в жизни было больше прекрасных мгновений. "Пора остановиться в ежедневном беге, улыбнуться ближним, встретить чудо, а потом снова идти дальше! Умиротворенного Рождества!", - сказано в публикации президента.
Laiks piestāt ikdienas skrējienā, uzsmaidīt līdzcilvēkiem, sagaidīt brīnumu un tad jau atkal doties tālāk!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 24, 2023
Lai piepildās lieli un mazi sapņi, un dzīvē vairāk skaistu mirkļu!
Mierpilnus Ziemassvētkus! pic.twitter.com/UL88ITd5IX
В свою очередь, Силиня пожелала жителям, чтобы праздничное тепло пришло в каждый дом и в каждое сердце, а Рождество было наполнено светлыми мгновениями и мыслями о любви.
Lai svētku siltums ienāk katrā namā un katrā sirdī! Gaišiem mirkļiem un mīlošām domām pilnus Ziemassvētkus! 🎄✨ pic.twitter.com/Fzch1WzKTK— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 24, 2023
Сегодня, 24 декабря, западная христианская церковь с рождественского сочельника начинает празднование Рождества Христова.
Сегодня вечером в христианских церквях по всей Латвии пройдут праздничные службы.
В католических церквях вечером 24 декабря проводится рождественская вигилия. В прежние времена верующие перед праздником всю ночь молились, постились и каялись. Поститься нужно было также 24 декабря. Теперь в этот день пост отменен.
25 декабря в католических церквях проводятся три святые мессы - в полночь, на рассвете и днем.
Восемь праздничных дней между 25 декабря и 1 января называются октавой Рождества. В эти дни молитвы святой мессы посвящены Рождеству Христову. В следующее за Рождеством воскресенье отмечается праздник Святого семейства.
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