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Видео ⟩ Президент и премьер-министр поздравили латвийцев с праздником

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эдгар Ринкевич
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эдгар Ринкевич Фото: Ieva Leiniša/LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня поздравляют жителей с праздником, следует из публикаций высших должностных лиц страны в микроблоге X.

Ринкевич желает согражданам, чтобы сбылись их большие и маленькие мечты и в жизни было больше прекрасных мгновений. "Пора остановиться в ежедневном беге, улыбнуться ближним, встретить чудо, а потом снова идти дальше! Умиротворенного Рождества!", - сказано в публикации президента.

В свою очередь, Силиня пожелала жителям, чтобы праздничное тепло пришло в каждый дом и в каждое сердце, а Рождество было наполнено светлыми мгновениями и мыслями о любви.

Сегодня, 24 декабря, западная христианская церковь с рождественского сочельника начинает празднование Рождества Христова.

Сегодня вечером в христианских церквях по всей Латвии пройдут праздничные службы.

В католических церквях вечером 24 декабря проводится рождественская вигилия. В прежние времена верующие перед праздником всю ночь молились, постились и каялись. Поститься нужно было также 24 декабря. Теперь в этот день пост отменен.

25 декабря в католических церквях проводятся три святые мессы - в полночь, на рассвете и днем.

Восемь праздничных дней между 25 декабря и 1 января называются октавой Рождества. В эти дни молитвы святой мессы посвящены Рождеству Христову. В следующее за Рождеством воскресенье отмечается праздник Святого семейства.

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