Британия направляет военный корабль в Южную Америку - поддержать Гайану в конфликте с Венесуэлой

Фото: BBC

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Фото: BBC

Конфликт между Каракасом и Гайаной обострился в сентябре этого года, после того как Гайана провела аукцион, предоставив крупным международным нефтяным компаниям право бороться за лицензию на ведение геологоразведочных работ в водах Эссекибо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 3 декабря провел референдум, на котором более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над Эссекибо.

После референдума были опубликованы новые карты и законы, согласно которым Эссекибо является частью Венесуэлы. Мадуро назначил нового губернатора, предложил жителям региона получить венесуэльские удостоверения личности, и объявил, что одобрил разработку нефтяных месторождений в Эссекибо.

Это вызвало опасения, что Венесуэла может вторгнуться в страну и развязать первую со времен Фолклендского конфликта 1982 года международную войну в Южной Америке.

В середине декабря Мадуро встретился с президентом Гайаны Ирфааном Али. Они выпустили совместное заявление, в котором обязались «не угрожать или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», а также «воздерживаться от эскалации, будь то на словах, или на деле».