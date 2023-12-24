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Британия направляет военный корабль в Южную Америку - поддержать Гайану в конфликте с Венесуэлой

BBC News Русская служба
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BBC
Патрульный корабль Королевских ВМС HMS Trent
Патрульный корабль Королевских ВМС HMS Trent Фото: BBC News

​Как стало известно Би-би-си, Великобритания готовится отправить военный корабль в Гайану в знак дипломатической и военной поддержки своей бывшей колонии на фоне ее конфликта с Венесуэлой из-за Эссекибо.

Это делается, поскольку соседняя Венесуэла предъявила претензии на часть этой небольшой латиноамериканской страны Эссекибо — регион, богатый нефтью и полезными ископаемыми.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что HMS Trent примет участие в совместных учениях после Рождества.

Гайана, член Британского Содружества, — единственное англоязычное государство Южной Америки.

Патрульный корабль HMS Trent направился в Карибский бассейн для поиска контрабандистов наркотиков. Но он был перенаправлен в другой район после того, как в начале декабря правительство Венесуэлы пригрозило аннексировать Эссекибо — регион площадью 159 тыс. кв км, составляющий около двух третей территории Гайаны.

Венесуэла давно претендует на Эссекибо: регион богат золотом, алмазами и бокситами, а у побережья обнаружены огромные залежи нефти.

Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эссекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

Фото: BBC

Что такое Содружество наций?

  • Большая межправительственная организация, в которую входят бывшие британские колонии и ряд других государств.
  • Содружество наций было создано в 1931 году.
  • Членами Содружества являются 56 государств.
  • Штаб-квартира организации расположена в Лондоне.
  • Население стран, входящих в Содружество, составляет 2,5 млрд человек.
Фото: BBC

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Фото: BBC

Конфликт между Каракасом и Гайаной обострился в сентябре этого года, после того как Гайана провела аукцион, предоставив крупным международным нефтяным компаниям право бороться за лицензию на ведение геологоразведочных работ в водах Эссекибо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 3 декабря провел референдум, на котором более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над Эссекибо.

После референдума были опубликованы новые карты и законы, согласно которым Эссекибо является частью Венесуэлы. Мадуро назначил нового губернатора, предложил жителям региона получить венесуэльские удостоверения личности, и объявил, что одобрил разработку нефтяных месторождений в Эссекибо.

Это вызвало опасения, что Венесуэла может вторгнуться в страну и развязать первую со времен Фолклендского конфликта 1982 года международную войну в Южной Америке.

В середине декабря Мадуро встретился с президентом Гайаны Ирфааном Али. Они выпустили совместное заявление, в котором обязались «не угрожать или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», а также «воздерживаться от эскалации, будь то на словах, или на деле».

Лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию министров иностранных дел для решения любых вопросов, возникающих в спорной зоне, а также провести новую встречу в Бразилии для обсуждения вопроса Эссекибо.

Однако Венесуэла не отказалась от своих претензий на Эссекибо, и обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как можно юридически урегулировать спор.

На этой неделе страховой рынок Lloyd’s в Лондоне добавил Гайану в список самых рискованных зон судоходства.

Фото: BBC

HMS Trent: что это за корабль

Представитель Министерства обороны сообщил Би-би-си: «Во время своего развертывания в рамках Атлантической патрульной операции HMS Trent посетит регионального союзника и партнера по Содружеству Гайану в конце декабря».

Экипаж HMS Trent составляет 65 человек, максимальная скорость — 24 узла, а дальность плавания — 5 000 морских миль.

Он вооружен 30-мм пушкой, может использовать вертолеты Merlin и беспилотные летательные аппараты. На корабле также размещен контингент королевских морских пехотинцев.

HMS Trent покинул свой порт приписки Гибралтар в начале декабря и в настоящее время ошвартован в порту Бриджтаун на острове Барбадос.

Ожидается, что военный корабль встанет на якорь у столицы Гайаны, Джорджтауна — он не может зайти в мелководный порт.

HMS Trent в основном используется для борьбы с пиратством и контрабандой, а также для защиты рыболовства, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и поисково-спасательных операций. Однако он может также использоваться для патрулирования границ и оборонной дипломатии.

Великобритания стремится продемонстрировать поддержку Гайаны на фоне ее конфликта с Венесуэлой.

рфан Али, президент Гайаны (слева), и президент Венесуэлы Николас Мадуро договорились не применять силу, но напряженность сохраняется
рфан Али, президент Гайаны (слева), и президент Венесуэлы Николас Мадуро договорились не применять силу, но напряженность сохраняется Фото: AFP

На минувшей неделе глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон «продолжит работать с партнерами в регионе, чтобы обеспечить территориальную целостность Гайаны и предотвратить эскалацию».

Дэвид Ратли, заместитель главы британского МИД по делам Северной и Южной Америки, посетил Джорджтаун 18 декабря.

«Вопрос о границе был решен более 120 лет назад. Суверенные границы должны уважаться, где бы они ни находились в мире, — сказал Ратли. — Великобритания будет продолжать работать с партнерами в регионе, а также через международные органы, чтобы обеспечить территориальную целостность Гайаны».

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль раскритиковал визит, обвинив Великобританию в дестабилизации региона.

В своем сообщении в соцсети X он написал: «Бывшая империя захватчиков и поработителей, которая незаконно оккупировала территорию Гайаны-Эсекибы и действовала умело и подло против интересов Венесуэлы, настаивает на вмешательстве в территориальный спор, который они сами же и породили».

Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, находится в глубоком экономическом кризисе. Ситуация усугубляется санкциями США, введенными в отношении нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы после избрания Мадуро в 2018 году.

Экономика Гайаны, наоборот, переживает расцвет — во многом благодаря обнаруженным морским запасам нефти. Ожидается, что к 2027 году добыча нефти утроится и превысит 1,2 млн баррелей в день.

BBC
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