Британия направляет военный корабль в Южную Америку - поддержать Гайану в конфликте с Венесуэлой

Как стало известно Би-би-си, Великобритания готовится отправить военный корабль в Гайану в знак дипломатической и военной поддержки своей бывшей колонии на фоне ее конфликта с Венесуэлой из-за Эссекибо.
Это делается, поскольку соседняя Венесуэла предъявила претензии на часть этой небольшой латиноамериканской страны Эссекибо — регион, богатый нефтью и полезными ископаемыми.
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что HMS Trent примет участие в совместных учениях после Рождества.
Гайана, член Британского Содружества, — единственное англоязычное государство Южной Америки.
Патрульный корабль HMS Trent направился в Карибский бассейн для поиска контрабандистов наркотиков. Но он был перенаправлен в другой район после того, как в начале декабря правительство Венесуэлы пригрозило аннексировать Эссекибо — регион площадью 159 тыс. кв км, составляющий около двух третей территории Гайаны.
Венесуэла давно претендует на Эссекибо: регион богат золотом, алмазами и бокситами, а у побережья обнаружены огромные залежи нефти.
Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эссекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.
Что такое Содружество наций?
- Большая межправительственная организация, в которую входят бывшие британские колонии и ряд других государств.
- Содружество наций было создано в 1931 году.
- Членами Содружества являются 56 государств.
- Штаб-квартира организации расположена в Лондоне.
- Население стран, входящих в Содружество, составляет 2,5 млрд человек.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
Конфликт между Каракасом и Гайаной обострился в сентябре этого года, после того как Гайана провела аукцион, предоставив крупным международным нефтяным компаниям право бороться за лицензию на ведение геологоразведочных работ в водах Эссекибо.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 3 декабря провел референдум, на котором более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над Эссекибо.
После референдума были опубликованы новые карты и законы, согласно которым Эссекибо является частью Венесуэлы. Мадуро назначил нового губернатора, предложил жителям региона получить венесуэльские удостоверения личности, и объявил, что одобрил разработку нефтяных месторождений в Эссекибо.
Это вызвало опасения, что Венесуэла может вторгнуться в страну и развязать первую со времен Фолклендского конфликта 1982 года международную войну в Южной Америке.
В середине декабря Мадуро встретился с президентом Гайаны Ирфааном Али. Они выпустили совместное заявление, в котором обязались «не угрожать или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», а также «воздерживаться от эскалации, будь то на словах, или на деле».
Лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию министров иностранных дел для решения любых вопросов, возникающих в спорной зоне, а также провести новую встречу в Бразилии для обсуждения вопроса Эссекибо.
Однако Венесуэла не отказалась от своих претензий на Эссекибо, и обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как можно юридически урегулировать спор.
На этой неделе страховой рынок Lloyd’s в Лондоне добавил Гайану в список самых рискованных зон судоходства.
HMS Trent: что это за корабль
Представитель Министерства обороны сообщил Би-би-си: «Во время своего развертывания в рамках Атлантической патрульной операции HMS Trent посетит регионального союзника и партнера по Содружеству Гайану в конце декабря».
Экипаж HMS Trent составляет 65 человек, максимальная скорость — 24 узла, а дальность плавания — 5 000 морских миль.
Он вооружен 30-мм пушкой, может использовать вертолеты Merlin и беспилотные летательные аппараты. На корабле также размещен контингент королевских морских пехотинцев.
HMS Trent покинул свой порт приписки Гибралтар в начале декабря и в настоящее время ошвартован в порту Бриджтаун на острове Барбадос.
Ожидается, что военный корабль встанет на якорь у столицы Гайаны, Джорджтауна — он не может зайти в мелководный порт.
HMS Trent в основном используется для борьбы с пиратством и контрабандой, а также для защиты рыболовства, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и поисково-спасательных операций. Однако он может также использоваться для патрулирования границ и оборонной дипломатии.
Великобритания стремится продемонстрировать поддержку Гайаны на фоне ее конфликта с Венесуэлой.
На минувшей неделе глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон «продолжит работать с партнерами в регионе, чтобы обеспечить территориальную целостность Гайаны и предотвратить эскалацию».
Дэвид Ратли, заместитель главы британского МИД по делам Северной и Южной Америки, посетил Джорджтаун 18 декабря.
«Вопрос о границе был решен более 120 лет назад. Суверенные границы должны уважаться, где бы они ни находились в мире, — сказал Ратли. — Великобритания будет продолжать работать с партнерами в регионе, а также через международные органы, чтобы обеспечить территориальную целостность Гайаны».
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль раскритиковал визит, обвинив Великобританию в дестабилизации региона.
В своем сообщении в соцсети X он написал: «Бывшая империя захватчиков и поработителей, которая незаконно оккупировала территорию Гайаны-Эсекибы и действовала умело и подло против интересов Венесуэлы, настаивает на вмешательстве в территориальный спор, который они сами же и породили».
Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, находится в глубоком экономическом кризисе. Ситуация усугубляется санкциями США, введенными в отношении нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы после избрания Мадуро в 2018 году.
Экономика Гайаны, наоборот, переживает расцвет — во многом благодаря обнаруженным морским запасам нефти. Ожидается, что к 2027 году добыча нефти утроится и превысит 1,2 млн баррелей в день.