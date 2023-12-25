Какие изменения произошли в расписании поездов на Рождество и Новый год?

В Рождество и Новый год поезда будут курсировать по расписанию выходного дня. А на самых протяженных маршрутах до праздников и после вместо обычных трех вагонов будет выделено шесть, сообщили агентству LETA в Pasažieru vilciens (PV).
В PV отмечают, что вместо обычных трех вагонов в составе в предпраздничные и после праздничные дни на самых протяженных маршрутах, таких как Рига - Зилупе, Рига - Даугавпилс, Рига - Гулбене и Рига - Валга, будут комплектоваться составы из шести вагонов.
В компании заявляют, что поезда на электрифицированных маршрутах будут ходить по графику выходного дня 25 и 26 декабря, а также 1 января, а в расписание поездов в неэлектрифицированной железнодорожной зоне будут внесены изменения 25 и 26 декабря, а также 31 декабря и 1 января.
В то же время PV сообщает, что рейс Рига - Лиепая, который должен был состоятся 31 декабря в 14:04 отменен, но назначен на 26 декабря и 1 января.
Рейс Лиепая - Рига, который который должен был состоятся 31 декабря в 18:38 отменен, но назначен на 26 декабря и 1 января.
Рейс Рига - Валмиера, который который должен был состоятся 31 декабря в 21:30 отменен, но назначен на 26 декабря и 1 января.
Рейс Рига - Гулбене, который который должен был состоятся 31 декабря в 11:31 отменен, но назначен на 26 декабря и 1 января. А рейс Гулбене - Рига который который должен был состоятся 31 декабря в 15:45 отменен, но назначен на 26 декабря и 1 января.
Поезд из Мадоны в Ригу будет курсировать 25 декабря, 26 декабря и 1 января в 7:39.
Рейс Ливаны - Рига, который который должен был состоятся 31 декабря в 16:12 отменен, но назначен на 26 декабря и 1 января.
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