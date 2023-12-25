Рижская дума: большие трещины на Вантовом мосту не представляют угрозы

Тротуар похож на американские горки, причем на особенно длинном участке. Трещины не внушают доверия к техническому состоянию моста, пишет портал Lsm.lv.

"Вантовый мост в настоящее время находится в предремонтном состоянии. По его [асфальтовому] покрытию имеется сеть трещин. Зимой, когда температура колеблется около нуля градусов, асфальт ночью замерзает, а днем он размораживается, вода попадает под асфальт, а когда ночью вода снова замерзает, то немного приподнимает покрытие", - объяснил появление трещин исполняющий обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской Думы Янис Вайводс.

По его словам, разработка проекта ремонта Вантового моста находится на завершающей стадии, и в начале следующего года, скорее всего, будет объявлен тендер на проектирование и ремонт.

"Весной мы оценим, следует ли внести какие-либо незначительные улучшения в это покрытие дорожного покрытия к следующему сезону", - добавил Вайводс.

"В настоящее время проводить ремонтные работы особой необходимости нет, они [трещины] никак не угрожают безопасности моста. Недавно мост прошел очередную проверку, которая установила, что данное покрытие достаточно для ежедневных нагрузок. На тротуарах нельзя проводить массовые мероприятия, но они пригодны для ежедневных нагрузок", - сказал Вайводс.

В проекте реконструкции Вантового моста планируется снять верхний слой асфальта и залить новое покрытие. Когда именно могут начаться ремонтные работы, пока неизвестно. Основные работы ожидаются не раньше 2025 года, однако улучшение дорожного покрытия может начаться уже весной.

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