Фото, Видео ⟩ В канун Рождества в Белграде вспыхнули массовые протесты

Вечером в воскресенье, 24 декабря, тысячи людей собрались в центре Белграда (Сербия), протестуя против предполагаемых фальсификаций на парламентских и местных выборах, сообщает агентство Reuters.
Международная миссия по наблюдению за выборами заявила, что правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича получила несправедливое преимущество благодаря средствам массовой информации и нарушениям при голосовании, таким как подкуп голосов.
Rallies were held in #Belgrade this night after the Serbian president said he would not allow a takeover of power - local media— NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2023
Earlier, Aleksandar Vucic expressed confidence that the actions of the opposition, which denies its defeat in the parliamentary and municipal… pic.twitter.com/hDK1OwrUIh
Президент Сербии Александр Вучич считает, что выборы были честными.
BREAKING: Color revolution attempt in Serbia— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) December 25, 2023
Pro-EU party supporters in Belgrade attempt to storm parliament after losing election last week pic.twitter.com/Ged00Qrwnr
Протест оппозиции возглавили лидеры блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич.
В воскресенье, 24 декабря, некоторые протестующие забрались в здание и разбили окна. Некоторые бросали камни в окна, разбивая стекла. Полиция применила перцовый газ.
Сербские полицейские оттеснили протестующих от здания парламента около 22:00 часов по местному времени. К вечеру полицейские задержали 38 человек, но общее число еще может возрасти.
Галерея: массовые протесты в Белграде
Вучич заявил об иностранном вмешательстве в выборы в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением и заявил, что власти "сохранят свободу Сербии". Вучич сообщил, что спецслужбы других стран предупреждали о готовящихся протестах. Например, такую информацию предоставила Россия, рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
После экстренного заседания Совета национальной безопасности Сербии Александр Вучич второй раз за вечер обратился к жителям страны. Президент заявил, что полиция продолжит задержания и найдет всех причастных к беспорядкам.
"Где бы они ни прятались, они не смогут спрятаться. Уничтожить государство Сербия из-за политических прихотей вы не сможете. Так же как вы не сможете уничтожить демократию и избирательную волю граждан", - заявил Вучич.
Несколькими днями ранее Германия, ссылаясь на доклад международных наблюдателей о нарушениях, допущенных в ходе выборов, заявила, что они "неприемлемы" для страны, претендующей на вступление в Евросоюз (ЕС).
ЕС также заявил, что избирательный процесс в Сербии нуждается в "ощутимых улучшениях и дальнейших реформах". В свою очередь, Госдепартамент США призвал Белград обратить внимание на "озабоченность", выраженную наблюдателями.
Международные наблюдатели, в том числе представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обнаружили различные нарушения, в том числе подкуп голосов и многократное голосование одним человеком.
Как сообщалось, правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича по официальным результатам набрала около 46% голосов на парламентских выборах, получив абсолютное большинство, а ведущая коалиция оппозиционных партий "Сербия" Против насилия» (СПН) — всего 23,5% голосов.
SNS объявила, что она также выиграла одновременные муниципальные выборы в Белграде, где правящей партии пришлось столкнуться с сильнейшей оппозицией со стороны оппозиции.
Результаты воскресных выборов находятся под сомнением после того, как правительство, разрешило незарегистрированным избирателям из соседней Боснии и Герцеговины незаконно голосовать в Белграде.
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