Фото, Видео ⟩ В канун Рождества в Белграде вспыхнули массовые протесты

Сербские полицейские оттеснили протестующих от здания парламента около 22:00 часов по местному времени. К вечеру полицейские задержали 38 человек, но общее число еще может возрасти.

Галерея: массовые протесты в Белграде

Вучич заявил об иностранном вмешательстве в выборы в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением и заявил, что власти "сохранят свободу Сербии". Вучич сообщил, что спецслужбы других стран предупреждали о готовящихся протестах. Например, такую информацию предоставила Россия, рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

После экстренного заседания Совета национальной безопасности Сербии Александр Вучич второй раз за вечер обратился к жителям страны. Президент заявил, что полиция продолжит задержания и найдет всех причастных к беспорядкам.

"Где бы они ни прятались, они не смогут спрятаться. Уничтожить государство Сербия из-за политических прихотей вы не сможете. Так же как вы не сможете уничтожить демократию и избирательную волю граждан", - заявил Вучич.

Несколькими днями ранее Германия, ссылаясь на доклад международных наблюдателей о нарушениях, допущенных в ходе выборов, заявила, что они "неприемлемы" для страны, претендующей на вступление в Евросоюз (ЕС).

ЕС также заявил, что избирательный процесс в Сербии нуждается в "ощутимых улучшениях и дальнейших реформах". В свою очередь, Госдепартамент США призвал Белград обратить внимание на "озабоченность", выраженную наблюдателями.

Международные наблюдатели, в том числе представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обнаружили различные нарушения, в том числе подкуп голосов и многократное голосование одним человеком.

Как сообщалось, правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича по официальным результатам набрала около 46% голосов на парламентских выборах, получив абсолютное большинство, а ведущая коалиция оппозиционных партий "Сербия" Против насилия» (СПН) — всего 23,5% голосов.

SNS объявила, что она также выиграла одновременные муниципальные выборы в Белграде, где правящей партии пришлось столкнуться с сильнейшей оппозицией со стороны оппозиции.

Результаты воскресных выборов находятся под сомнением после того, как правительство, разрешило незарегистрированным избирателям из соседней Боснии и Герцеговины незаконно голосовать в Белграде.

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