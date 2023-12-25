Масштабная операция: в канун Нового года полиция Берлина будет работать в усиленном режиме

"Это крупнейшая полицейская операция в канун Нового года за последние десятилетия", - заявила агентству DPA начальник полиции Берлина Барбара Словик.

По ее словам, в канун Нового года в столицу Германии будут направлены от 2000 до 2500 берлинских полицейских, а также подкрепления из федеральных земель Саксонии и Саксонии-Анхальт и федеральной полиции. Количество патрульных машин в ночное время будет увеличено с обычных 150 до 220.

В то же время, как сообщила Словик, 500 офицеров федеральной полиции будут размещены на пригородных вокзалах Берлина и вокзалах дальнего следования.

Она отметила, что пожарные и другие экстренные службы также будут работать в усиленном режиме.

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