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"Я - гражданка Латвии. Отстаньте от меня": Вайкуле о желтой прессе в РФ

rus.tvnet.lv
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле во время беседы с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" рассказала, что думает о желтой прессе, которая распространяет о ней неправду. 

Вайкуле возмущена последними слухами, которые появились в российской прессе, о том, что она якобы нехорошо высказывается в адрес Раймонда Паулса. Артистка даже намерена поинтересоваться, как ей подать на автора данных публикаций в суд:

"Мне его хочется судить. Я еще буду узнавать, как я могу подать на него в суд. Он не только меня задел, но и великого музыканта [...]. 

Они просто забывают, что мы не их люди. Я - гражданка Латвии. Отстаньте от меня. Какое их дело, что я делаю, что говорю? 

Они хотят свои лапы распространить на весь мир. Забудьте Латвию!".

Лайма Вайкуле подчеркнула, что о ней пишут много неправды и никто за это не отвечает. Она просит зрителей и читателей не верить этим слухам. 

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле

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